Голову Козятинської райради Вінницької області затримали на хабарі
Чиновника затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України - "отримання неправомірної вигоди службовою особою". Йому загрожує позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.
За даними прес-служби Генпрокуратури, під час слідства встановлено, що голова районної ради систематично вимагав хабарі в перевізників Козятинського району, які здійснюють перевезення каоліну з Жежелівського каолінового кар'єру на підприємство ТОВ "СОКА" в Козятині.
Зокрема, чиновник системно перешкоджав здійсненню вантажних перевезень по новій автомобільній дорозі в Козятині, вимагаючи з перевізників 95 тисяч гривень. Ці кошти повинні були бути передані йому через посередника - директора малого підприємства.
Під час проведення обшуку в приміщенні посередника правоохоронці знайшли 45 тисяч гривень, які він повинен був передати голові Козятинської райради.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Також, департамент захисту економіки Національної поліція 2 листопада затримав главу однієї з районних адміністрацій Львівської області за підозрою в отриманні хабара. Чиновник просив тисячу доларів за договір оренди земділянки.
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