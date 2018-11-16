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Голову Козятинської райради Вінницької області затримали на хабарі

Чиновнику загрожує позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років
Правоохоронці за вимагання та отримання хабара затримали голову Козятинської районної ради Вінницької області та посередника - директора малого приватного підприємства, який повинен був передати гроші посадовцеві.
Голову Козятинської райради Вінницької області затримали на хабарі Фото: Офіційний сайт Козятинської районної ради

Чиновника затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України - "отримання неправомірної вигоди службовою особою". Йому загрожує позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

За даними прес-служби Генпрокуратури, під час слідства встановлено, що голова районної ради систематично вимагав хабарі в перевізників Козятинського району, які здійснюють перевезення каоліну з Жежелівського каолінового кар'єру на підприємство ТОВ "СОКА" в Козятині.

Зокрема, чиновник системно перешкоджав здійсненню вантажних перевезень по новій автомобільній дорозі в Козятині, вимагаючи з перевізників 95 тисяч гривень. Ці кошти повинні були бути передані йому через посередника - директора малого підприємства.

Під час проведення обшуку в приміщенні посередника правоохоронці знайшли 45 тисяч гривень, які він повинен був передати голові Козятинської райради.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Також, департамент захисту економіки Національної поліція 2 листопада затримав главу однієї з районних адміністрацій Львівської області за підозрою в отриманні хабара. Чиновник просив тисячу доларів за договір оренди земділянки.

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16 11 2018 09:27
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