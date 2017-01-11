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Голову сумського господарського суду викрили на хабарі

суддя вимагав з місцевого бізнесмена понад двадцять шість тисяч доларів за "вирішення" земельного питання"
Співробітники Служби безпеки викрили на отриманні неправомірної винагороди голову Сумського господарського суду.
Голову сумського господарського суду викрили на хабарі Фото: zn.ua

"Оперативники спецслужби спільно із працівниками спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро задокументували, що суддя вимагав з місцевого бізнесмена понад двадцять шість тисяч доларів за "вирішення" земельного питання", - повідомляє прес-центр СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в Кіровоградській області засудили до 7 років в'язниці суддю Савранського суду Одещини, яка вимагала 5 тисяч доларів хабара.

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01 11 2017 19:36
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