CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівробітники Служби безпеки викрили на отриманні неправомірної винагороди голову Сумського господарського суду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Голову сумського господарського суду викрили на хабарі
суддя вимагав з місцевого бізнесмена понад двадцять шість тисяч доларів за "вирішення" земельного питання"
Фото: zn.ua
"Оперативники спецслужби спільно із працівниками спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро задокументували, що суддя вимагав з місцевого бізнесмена понад двадцять шість тисяч доларів за "вирішення" земельного питання", - повідомляє прес-центр СБУ.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що в Кіровоградській області засудили до 7 років в'язниці суддю Савранського суду Одещини, яка вимагала 5 тисяч доларів хабара.
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01 11 2017 19:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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