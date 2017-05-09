Голову Вищого адмінсуду звільнили з посади

До цього Нечитайло подав заяву про звільнення за власним бажанням

Вища рада правосуддя відправила у відставку голову Вищого адміністративного суду України Олександра Нечитайла.

"Вища рада правосуддя звільнила у відставку Голову Вищого адміністративного суду України О. Нечитайла. Сьогодні проходить засідання ВРП", - повідомила у Facebook прес-секретар ВРП Оксана Лисенко, інформує "Інтерфакс-Україна".

Нечитайло був призначений на посаду голови Вищого адміністративного суду України 16 червня 2014 року.

30 березня 2017 року збори суддів ВАСУ знову обрали керівником суду Нечитайло, оскільки термін його повноважень на цій посаді закінчився раніше.

До цього Нечитайло подав заяву про звільнення за власним бажанням, але після рішення зборів відкликав її і просив ВРП відстрочити розгляд його відставки.