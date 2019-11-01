Google Chrome блокуватиме рекламу, яка дратує користувачів

У Коаліції за кращу рекламу, до якої входить команда розробників Google Chrome, визначили 12 типів реклами, яку користувачі вважають нав'язливою і якої рекламодавці, видавці та постачальники технологій повинні уникати, йдеться у блозі розробників Chromium Blog.

За ініціативою Коаліції, з 9 липня 2019 року Chrome розширить свої засоби захисту користувачів і припинить показувати всю рекламу на сайтах, якщо вони неодноразово використовують типи реклами, що дратують користувачів.

Розробники браузера зазначили, що станом на 1 січня 2019 року дві третини всіх видавців, які раніше не виконували стандарти Коаліції, зараз принаймні частково дотримуються їх. При цьому з мільйонів сайтів, які розробники промоніторили, менше 1% внесли зміни у свої процедури показу реклами.

Нагадаємо, Google і Facebook заплатять $455 тисяч за порушення правил політичної реклами.