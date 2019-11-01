Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Google Chrome блокуватиме рекламу, яка дратує користувачів

Chrome розширить свої засоби захисту користувачів
Браузер Google Chrome збирається за замовчуванням блокувати неякісну рекламу або таку, що найбільше дратує користувачів.
Google Chrome блокуватиме рекламу, яка дратує користувачів Фото: duckduckgrayduck.files.wordpress.com

У Коаліції за кращу рекламу, до якої входить команда розробників Google Chrome, визначили 12 типів реклами, яку користувачі вважають нав'язливою і якої рекламодавці, видавці та постачальники технологій повинні уникати, йдеться у блозі розробників Chromium Blog.

За ініціативою Коаліції, з 9 липня 2019 року Chrome розширить свої засоби захисту користувачів і припинить показувати всю рекламу на сайтах, якщо вони неодноразово використовують типи реклами, що дратують користувачів.

Розробники браузера зазначили, що станом на 1 січня 2019 року дві третини всіх видавців, які раніше не виконували стандарти Коаліції, зараз принаймні частково дотримуються їх. При цьому з мільйонів сайтів, які розробники промоніторили, менше 1% внесли зміни у свої процедури показу реклами.

Нагадаємо, Google і Facebook заплатять $455 тисяч за порушення правил політичної реклами.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 01 2019 10:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Село Веселе: як стати першою енергонезалежною громадою України

Село Веселе: як стати першою енергонезалежною громадою України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.