Google перший у рейтингу найдорожчих брендів 2017 року
Перші місця в рейтингу BrandZ Top 100 зайняли винятково компанії, пов'язані з виробництвом технологічної продукції. Крім Google ($245,6 млрд) і Apple ($234,7 млрд), це також Microsoft ($143,2 млрд), Amazon ($139,3 млрд) and Facebook ($129,8 млрд).
Цього року загальна вартість першої сотні брендів зросла на 8% - до 3,64 трильйона доларів, порівняно з 2016 роком. Вартість брендів, які оцінюються більш ніж у 100 млрд доларів, за рік збільшилася з шести до дев'яти відсотків.
Величезне зростання продемонстрував бренд Amazon, подорожчавши на 40,3 млрд доларів (41%) - до 139,3 млрд доларів.
Уперше до першої десятки ввійшла китайська IT-компанія Tencent, що володіє месенджером WeChat. Вартість її бренда оцінюється в 108,3 млрд доларів.
Українських брендів у топ-100 немає.
У 2016 році в першій десятці брендів також домінували бренди IT-корпорацій, але Amazon займав 7-й рядок, тоді як на 4-й позиції розташовувався оператор зв'язку AT&T. Зараз AT&T - шостий.
Нагадаємо, що Україна зайняла 11 місце в рейтингу країн із найкращими програмістами.
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