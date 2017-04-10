Google показала смартфони Pixel нового покоління

На спеціальному заході в США компанія Google показала смартфони Pixel 2 і Pixel XL 2.

Основні відмінності між апаратами полягають в кольорах корпусу і розмірах екрану.

Представник Google Маріо Куейрос спочатку звернув увагу на дизайн нових смартфонів. Апарати отримали алюмінієвий корпус, але сканер відбитків пальців залишився на задній панелі. Крім того, Pixel другого покоління зберегли два сегмента на задній панелі, що відрізняються за кольором. Через це один з варіантів забарвлення вже називають "пандою".

В основу смартфонів ліг процесор Qualcomm Snapdragon 835. Апарати отримають 4 ГБ оперативної пам'яті і від 64 до 128 ГБ вбудованої. Обидва смартфони отримали чутливі до сили натискання торці, приблизно такі ж реалізовані в апараті HTC U11. Функціонал нових бічних граней не зовсім зрозумілий, Маріо Куейрос показав лише, що таким чином можна викликати Assistant. Ця функція називається Active Edge.

У смартфонах з'явилася функція Always-on-Display - на вимкненому дисплеї відображаються повідомлення на чорному тлі. Завдяки цій функції зручно перевіряти, що за трек грає, а також визначати час.

Одинарна камера обох пристроїв отримала розподільчу здатність 12,3 мегапікселя. Камера використовує машинне навчання для поліпшення якості фотографій і новий автофокус для корекції тремтіння рук користувача. Корекція допомагає знімати рівні відеоролики без тремтіння. Стабілізація не повинна залишати розмитостей від руху. Виробник позиціонує камеру смартфона, як найшвидшу в світі.

Відзначимо, що навушникам тепер потрібен адаптер для порту USB Type-C, тобто Google вирішила відмовитися від 3,5 міліметрового роз'єму, як рік тому це зробила компанія Apple.

Нагадаємо, 22 серпня інтернет-гігант Google офіційно представив в день затемнення на території США нову версію мобільної операційної системи Android 8.0 Oreo.