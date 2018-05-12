Google звинуватили у стеженні в режимі інкогніто

Вважається, що для отримання чесних пошукових результатів у Google необхідно активувати в браузері режим інкогніто. Однак дослідження конфіденційного пошуковика DuckDuckGo показує, що Google видає індивідуальні результати навіть у режимі інкогніто.

У звичайному режимі Google надає персоналізовані результати пошуку, враховуючи історію користувача, його місце розміщення та інші фактори. Це означає, що певна цікава вам інформація може не з’явитися у пошуковій видачі, якщо Google вирішить, що вона вам не потрібна, чи з якихось інших міркувань. У такому разі часто рекомендують шукати в режимі інкогніто, в якому Google начебто не може "впізнати" людину, і змушений показувати їй загальні результати без персональних коригувань. Дані дослідження, а також код для їх аналізу опубліковані на GitHub.

Пошуковик DuckDuckGo, який фокусується на приватності, виявив, що Google все одно продовжує персоналізувати пошукові результати, навіть якщо користувач вийшов зі свого акаунту Google чи використовує режим інкогніто. Для цього DuckDuckGo просто попрохав користувачів зі США шукати в приватному режимі один і той самий пошуковий запит.

Виявилося, що Google показував кожному юзеру унікальну пошукову видачу, хоча мав би показати всім однакову. Також змінювалися позиції посилань у новинах та вставках з відео. Це означає, що одні люди бачили те, що було недоступне іншим, хоча вони всі ввели однаковий пошуковий запит та перебували в приватному режимі. DuckDuckGo заявляє, що людям потрібно перестати вірити в безпеку режиму інкогніто.

У Google заперечили результати дослідження, сказавши, що його методика була хибною. "Методологія та висновки хибні, оскільки вони базуються на припущенні, що відмінність у пошуковій видачі основана на персоналізації", – заявили у Google

"Це неправда. Існує певна кількість факторів, які призводять до невеликих відмінностей. Серед них – час та географічне розміщення. Схоже, в дослідженні ці фактори не враховувалися", - додали у компанії.

Також, компанія Apple заявила про те, що iPhone не прослуховують розмови користувачів без їхнього відома і не дозволяють цього робити стороннім додаткам.