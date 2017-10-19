Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Генпрокуратура оголосила підозру російському генералу за обстріл Авдіївки

Троє людей загинуло, ще 15 отримали поранення - розслідування ГПУ про обстріл Авдіївки
Генеральна прокуратура України оголосила про підозру одному з високопоставлених чинів Збройних Сил РФ, чинному генералу російської армії.
Генпрокуратура оголосила підозру російському генералу за обстріл Авдіївки Фото:Reuters

Слідчі управління з розслідування злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях встановили, що російський офіцер займає пост в так званому "Міноборони ДНР", - повідомила прес-служба Генпрокуратури. 

Він віддав наказ обстріляти Авдіївку (Донецька область) в лютому цього року, в результаті чого загинуло двоє військових і один цивільний, ще 12 військових і троє цивільних були поранені.

Йому інкримінують ряд тяжких злочинів, у зв'язку з чим генералу ЗС РФ загрожує довічне ув'язнення.

Про те, де зараз перебуває підозрюваний у смерті людей при обстрілі Авдіївки, не повідомляється, проте в повідомленні ГПУ немає уточнення, що генерала повідомили про підозру заочно.

Нагадаємо, СБУ встановила участь найманців ПВК "Вагнера" в конфлікті на Донбасі з 2014 року.
 

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 10 2017 20:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.