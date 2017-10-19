Генпрокуратура оголосила підозру російському генералу за обстріл Авдіївки
Слідчі управління з розслідування злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях встановили, що російський офіцер займає пост в так званому "Міноборони ДНР", - повідомила прес-служба Генпрокуратури.
Він віддав наказ обстріляти Авдіївку (Донецька область) в лютому цього року, в результаті чого загинуло двоє військових і один цивільний, ще 12 військових і троє цивільних були поранені.
Йому інкримінують ряд тяжких злочинів, у зв'язку з чим генералу ЗС РФ загрожує довічне ув'язнення.
Про те, де зараз перебуває підозрюваний у смерті людей при обстрілі Авдіївки, не повідомляється, проте в повідомленні ГПУ немає уточнення, що генерала повідомили про підозру заочно.
Нагадаємо, СБУ встановила участь найманців ПВК "Вагнера" в конфлікті на Донбасі з 2014 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа