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ГПУ передала справи екс-міліціонерів щодо злочинів проти активістів Євромайдану

Раніше за цими епізодами злочинів також притягнуті до кримінальної відповідальності прокурор прокуратури Києва і двоє слідчих органів внутрішніх справ
Генеральна прокуратура України передала до суду справу 6 колишніх міліціонерів, обвинувачених у злочинах проти активістів Євромайдану
ГПУ передала справи екс-міліціонерів щодо злочинів проти активістів Євромайдану Фото: ЕРА

19 січня 2017 Департаментом спеціальних розслідувань ГПУ переданий до суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника начальника Дніпровського районного управління міліції Києва - начальника слідчого відділу, заступника начальника слідчого відділу і чотирьох слідчих цього ж відділу за фактами зловживання владою, фальсифікації матеріалів виробництв, незаконного затримання і притягнення до кримінальної відповідальності спільно з працівниками органів прокуратури 10 завідомо невинних осіб за нібито участь в масових заворушеннях 18 лютого 2014 в Києві.

Про це інформує прес-служба ГПУ.

Раніше за цими епізодами злочинів також притягнуті до кримінальної відповідальності прокурор прокуратури Києва і двоє слідчих органів внутрішніх справ. А також заступник прокурора Дніпровського району.  Останній оголошений в розшук і слідчим суддею надано дозвіл на його затримання.

Як повідомляв iPress.ua суд може перевести в закритий режим розгляд справи розстрілу 48 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській щодо колишніх бійців "Беркута" у разі продовження зривів судових засідань громадськими організаціями.

Нагадаємо, 10 січня група невідомих зірвала судове засідання у Святошинському районному суді міста Києва у справі щодо п'яти колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", які підозрюються у розстрілі 48 учасників Майдану. Через подібні інциденти судові засідання можуть проходити в закритому режимі.
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19 01 2017 21:19
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