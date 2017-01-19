ГПУ передала справи екс-міліціонерів щодо злочинів проти активістів Євромайдану

Раніше за цими епізодами злочинів також притягнуті до кримінальної відповідальності прокурор прокуратури Києва і двоє слідчих органів внутрішніх справ

Генеральна прокуратура України передала до суду справу 6 колишніх міліціонерів, обвинувачених у злочинах проти активістів Євромайдану

19 січня 2017 Департаментом спеціальних розслідувань ГПУ переданий до суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника начальника Дніпровського районного управління міліції Києва - начальника слідчого відділу, заступника начальника слідчого відділу і чотирьох слідчих цього ж відділу за фактами зловживання владою, фальсифікації матеріалів виробництв, незаконного затримання і притягнення до кримінальної відповідальності спільно з працівниками органів прокуратури 10 завідомо невинних осіб за нібито участь в масових заворушеннях 18 лютого 2014 в Києві.

Про це інформує прес-служба ГПУ.

Раніше за цими епізодами злочинів також притягнуті до кримінальної відповідальності прокурор прокуратури Києва і двоє слідчих органів внутрішніх справ. А також заступник прокурора Дніпровського району. Останній оголошений в розшук і слідчим суддею надано дозвіл на його затримання.

Як повідомляв iPress.ua суд може перевести в закритий режим розгляд справи розстрілу 48 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській щодо колишніх бійців "Беркута" у разі продовження зривів судових засідань громадськими організаціями.