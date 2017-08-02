Генпрокуратура перевіряє Шуфрича через ухилення від сплати податків
Суд дозволив слідчому ГПУ вилучити у Національному агентстві з питань запобігання корупції завірену копію декларації Шуфрича. Про це йдеться в ухвалі Печерського суду Києва від 2 лютого, що оприлюднена 7 лютого.
Прокуратура повідомила, що розслідує кримінальне провадження за ч.3 ст. 212 ККУ – ухилення від сплати податків.
"Відповідно до інформації про доходи, отриманої від податкових агентів, за 1998-2015 роки виплачений дохід складає 48,9 млн грн, а утримано податків в свою чергу 1,6 млн грн", - йдеться в ухвалі.
В електронній декларації за 2015 рік Шуфрич повідомив, що має 25 млн грн, $4,2 млн і 3,7 млн євро готівкою. Починаючи з 1999 року Шуфрич набув права власності на шість земельних ділянок, два житлових будинки та дев'ять квартир. Також нардеп задекларував колекцію живопису у кількості 287 одиниць, антикварні вироби, колекцію годинників та зброї. Ще Шуфричу належать автомобілі Land Rover Defender, 2008 року випуску, Mersedes-Benz G350, 2013 року випуску, Toyota 4 Runner, 2012 року випуску.
Нагадаємо, що Державна фіскальна служба (ДФС) отримала доручення перевірити деяких нардепів щодо сплати податків.
Раніше, Генпрокуратура ініціювала перевірку 29 народних депутатів за фактом невідповідності між задекларованими коштами та офіційними доходами.
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