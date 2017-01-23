НАБУ відкрило три справи проти суддів за результатами аналізу е-декларацій
Всі провадження стосуються "служителів Феміди", повідомляє прес-служба НАБУ.
"Два з цих проваджень розпочаті за фактом внесення недостовірних відомостей, одне — за фактом незаконного збагачення", - йдеться у повідомленні.
В НАБУ зазначили, що станом на 23 січня загальна кількість кримінальних проваджень, що розслідують детективи Бюро, за відомостями, вказаними в е-деклараціях, становить 25.
"Вони стосуються дій 24 осіб: 14 – суддів, 6 – народних депутатів України, 2 – голів райдержадміністрацій, 1 – заступника голови обласної ради, 1 – керівника центрального органу виконавчої влади", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про початок другої хвилі електронного декларування.
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