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НАБУ відкрило три справи проти суддів за результатами аналізу е-декларацій

Загалом НАБУ розслідує 25 проваджень
Детективи Національного антикорупційного бюро України зареєстрували ще три кримінальні провадження за результатами аналізу електронних декларацій.
НАБУ відкрило три справи проти суддів за результатами аналізу е-декларацій Фото: slovoidilo.ua

Всі провадження стосуються "служителів Феміди", повідомляє прес-служба НАБУ.

"Два з цих проваджень розпочаті за фактом внесення недостовірних відомостей, одне — за фактом незаконного збагачення", - йдеться у повідомленні.

В НАБУ зазначили, що станом на 23 січня загальна кількість кримінальних проваджень, що розслідують детективи Бюро, за відомостями, вказаними в е-деклараціях, становить 25.

"Вони стосуються дій 24 осіб: 14 – суддів, 6 – народних депутатів України, 2 – голів райдержадміністрацій, 1 – заступника голови обласної ради, 1 – керівника центрального органу виконавчої влади", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про початок другої хвилі електронного декларування.

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23 01 2017 18:56
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