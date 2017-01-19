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В Україні розпочалася друга хвиля електронного декларування — НАЗК

З 1 січня 2017 року суб’єкти декларування мають повідомляти НАЗК про суттєві зміни у своєму в майновому стані
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про початок другої хвилі електронного декларування.
В Україні розпочалася друга хвиля електронного декларування — НАЗК Ілюстрація: uainfo.org

Згідно з повідомленням НАЗК, у новому році декларації мають подавати такі особи:

- посадові особи закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соціального захисту ветеранів війни та учасників АТО;

- посадові особи сфери охорони здоров’я (окрім керівників закладів охорони здоров’я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня);

- освіти (крім керівників ВНЗ та їх заступників);

- науки (крім президентів, перших віце-президентів, віце-президентів та головних учених секретарів, інших членів Президії Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, обраних загальними зборами, керівників НДІ та інших наукових установ);

- культури;

- мистецтв;

- відновлення та збереження національної пам’яті;

- фізичної культури, спорту, національно-патріотичного виховання.

"З 1 січня 2017 року суб’єкти декларування мають повідомляти НАЗК про  суттєві зміни у своєму в майновому стані, якщо отриманий ними дохід, придбане майно перевищують суму у розмірі 50 прожиткових мінімумів (станом на 01.01.2017— 80 тис. гривень), встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вирішило провести спеціальну перевірку кандидатів на посади суддів Верховного Суду.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції провело перевірку 100 державних службовців за фактом несвоєчасного подання декларації.

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19 01 2017 21:12
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