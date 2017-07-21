ГПУ просить Росію видати бойовика, який вбив школяра з Краматорська

Генеральна прокуратура України звернулася до РФ з проханням видати бойовика так званої "ДНР" Вадима Погодіна, який підозрюється у вбивстві в 2014 році школяра з Краматорська Степана Чубенка.

"Сьогодні звернулися до Генеральної прокуратури РФ з проханням передати нам одного з ватажків "ДНР" Вадима Погодіна, який у 2014 році в Донецьку звірськи убив неповнолітнього Степана Чубенка. В. Погодін був затриманий та утримується на тимчасово окупованій території АР Крим", - написав заступник генерального прокурора Євген Єнін на своїй сторінці у Facebook.

Єнін зазначив, що це звернення до РФ "не є визнання Криму російським".

"Міжнародні конвенції та практика судів наднаціональноі юрисдикції свідчать про обов'язок держав здійснювати правове співробітництво навіть якщо вони перебувають у стані війни та окупують частини своїх територій", - пояснив він.

Напередодні мати вбитого 16-річного Степана Чубенко закликала ГПУ домогтися екстрадиції підозрюваного у вбивстві її сина з окупованого Криму.

"Через 10 днів спливає термін адміністративного затримання, якому підданий в Криму організатор вбивства Степана Чубенко Вадим Погодін. У міській прокуратурі Краматорська готовий пакет матеріалів, на підставі яких треба запитувати екстрадицію Погодіна в Україну, але до цих пір прокуратура Краматорська не отримала офіційного доручення від Генеральної прокуратури України, як того вимагає процедура. Відповідно і Генеральна прокуратура України досі не звернулася з питання екстрадиції Погодіна до влади Криму. Я не думаю, що Генеральна прокуратура свідомо розвалює роботу, проведену місцевими органами прокуратури, через що Погодін через 10 днів може опинитися на волі. Я вважаю, що проблема в тому, що в офіційному запиті ГПУ не знають, як назвати окупаційну владу Криму, до якої мають звернутися. Але я впевнена, що це не може бути приводом для того, щоб робота, яку провели слідчі, виявилася марною, і правосуддя не перемогло. Я вимагаю від Генеральної прокуратури негайно відправити доручення в Краматорськ і далі необхідні матеріали в Крим для екстрадиції Погодіна в Україну", - написала вона.

Степан Чубенко був воротарем краматорського клубу "Авангард". 23 червня 2014 року він повертався з Києва, їхав через Донецьк, де був затриманий бойовиками батальйону "Керч". За однією з версій, школяр був затриманий за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку та згодом розстріляний. У документі так званої прокуратури "ДНР" говориться, що бойовики підозрювали Чубенко в участі в "Правому секторі". В кінці червня цього року ЗМІ повідомили, що в окупованому Криму затриманий один з командирів так званої "ДНР" Вадим Погодін. Його перевезли в СІЗО Сімферополя. У 2014 році Погодін був командиром "батальйону" бойовиків "Керч".

В кінці червня цього року ЗМІ повідомили, що в окупованому Криму затриманий один з командирів так званої "ДНР" Вадим Погодін. Його перевезли в СІЗО Сімферополя. У 2014 році Погодін був командиром "батальйону" бойовиків "Керч".