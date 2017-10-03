ГПУ відновила НАБУ доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Генеральна прокуратура відновила керівництву Національного антикорупційного бюро повний доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Нещодавно генпрокурор навіть відновив мені доступ до єдиного реєстру досудових розслідувань", - сказав директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю журналу "Фокус".

Ситник зазначив, що НАБУ не має конфліктів із Генпрокуратурою, оскільки відомства практично не взаємодіють.

Нагадаємо, 17 грудня Ситник поскаржився на обмеження доступу до ЄРДР. Виявилося, що генеральний прокурор Юрій Луценко визнав незаконним наказ свого попередника Віктора Шокіна, відповідно до якого директору НАБУ і його заступникам було надано повний доступ до реєстру.

Доступ до ЄРДР для НАБУ був обмежений тільки тими кримінальними провадженнями, які розслідує бюро. Раніше керівництво НАБУ мало можливість переглядати всі кримінальні провадження.

Зазначимо, Національне антикорупційне бюро закінчило досудове розслідування стосовно заступника начальника відділу Генпрокуратури, що підозрюється у дачі хабара.