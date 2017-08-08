ГПУ викликала першого заступника Авакова на допит у "справі 2 травня"
Повістку оприлюднено на сайті Генпрокуратури. Допит пройде в департаменті спеціальних розслідувань Генпрокуратури.
Яровий повинен прибути в ГПУ об 11:00 8 серпня як свідок у справі про загибель людей і масові заворушення, що відбулися в Одесі 2 травня 2014 року. На той момент він був заступником міністра внутрішніх справ.
Як відомо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.
Тоді в Одесі під час масових заворушень загинуло 48 осіб і понад 200 людей було поранено. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.
3 травня 2014 року СБУ повідомила про затримання кількох громадян РФ, яких підозрюють в участі в масових заворушеннях напередодні. Серед них Мефйодов Євген Ігорович, 1983 року народження, уродженець м. Йошкар-Ола.
Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.
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