ГПУ викликала першого заступника Авакова на допит у "справі 2 травня"

Генеральна прокуратура України викликала на допит першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового.

Повістку оприлюднено на сайті Генпрокуратури. Допит пройде в департаменті спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

Яровий повинен прибути в ГПУ об 11:00 8 серпня як свідок у справі про загибель людей і масові заворушення, що відбулися в Одесі 2 травня 2014 року. На той момент він був заступником міністра внутрішніх справ.

Як відомо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Тоді в Одесі під час масових заворушень загинуло 48 осіб і понад 200 людей було поранено. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

3 травня 2014 року СБУ повідомила про затримання кількох громадян РФ, яких підозрюють в участі в масових заворушеннях напередодні. Серед них Мефйодов Євген Ігорович, 1983 року народження, уродженець м. Йошкар-Ола.

Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.