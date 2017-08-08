Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ГПУ викликала першого заступника Авакова на допит у "справі 2 травня"

Сергій Яровий дасть свідчення департаменту спецрозслідування
Генеральна прокуратура України викликала на допит першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового.
ГПУ викликала першого заступника Авакова на допит у "справі 2 травня" Сергій Яровий. Фото: mvs.gov.ua

Повістку оприлюднено на сайті Генпрокуратури. Допит пройде в департаменті спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

Яровий повинен прибути в ГПУ об 11:00 8 серпня як свідок у справі про загибель людей і масові заворушення, що відбулися в Одесі 2 травня 2014 року. На той момент він був заступником міністра внутрішніх справ.

Як відомо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Тоді в Одесі під час масових заворушень загинуло 48 осіб і понад 200 людей було поранено. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

3 травня 2014 року СБУ повідомила про затримання кількох громадян РФ, яких підозрюють в участі в масових заворушеннях напередодні. Серед них Мефйодов Євген Ігорович, 1983 року народження, уродженець м. Йошкар-Ола. 

Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 08 2017 11:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.