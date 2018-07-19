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ГПУ: З початку року в Україні зросла кількість умисних убивств на 21%

Серед них 817 – це очевидні умисні вбивства
В Україні протягом січня-червня 2018 року було вчинено 4 тис. 465 умисних убивств, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
ГПУ: З початку року в Україні зросла кількість умисних убивств на 21% Фото: google.com

У січні-червні цього року було вчинено 4 тис. 465 умисних вбивств, з яких було зафіксовано 817 очевидних умисних вбивств, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.

Водночас, про підозру було повідомлено за цей період у скоєнні цих особливо тяжких злочинів 680 особам, до суду направлено 356 обвинувальних актів.

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Нагадаємо, що, за інформацією Нацполіції, за 2017 рік було скоєно 1551 вбивство, з них 89% - розкрито.

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19 07 2018 12:57
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