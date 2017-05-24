ГПУ завершила розслідування вбивства Бузини

Луценко обіцяє, що справа скоро "піде" в суд

Генеральна прокуратура завершила розслідування кримінального провадження про вбивство журналіста і письменника Олеся Бузини.

Це випливає із заяви генпрокурора Юрія Луценка під час звіту у Верховній Раді, інформує "LB.ua".

"Щодо справи Бузини, то підозрюваних після експертиз переведено в розряд обвинувачених, і скоро ця справа, після ознайомлення з матеріалами, піде в суд", - резюмував генпрокурор.