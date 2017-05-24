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ГПУ завершила розслідування вбивства Бузини

Луценко обіцяє, що справа скоро "піде" в суд
Генеральна прокуратура завершила розслідування кримінального провадження про вбивство журналіста і письменника Олеся Бузини.
ГПУ завершила розслідування вбивства Бузини Олесь Бузина. Фото: facenews.ua

Це випливає із заяви генпрокурора Юрія Луценка під час звіту у Верховній Раді, інформує "LB.ua".

"Щодо справи Бузини, то підозрюваних після експертиз переведено в розряд обвинувачених, і скоро ця справа, після ознайомлення з матеріалами, піде в суд", - резюмував генпрокурор.

Нагадаємо, 16 квітня в Києві застрелили колишнього шеф-редактора, журналіста видання "Сегодня" Олеся Бузину. Того ж дня міліція знайшла автомобіль ймовірних вбивць журналіста.

За підозрою в скоєнні цього злочину затримали двох підозрюваних. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав імена двох затриманих: це Андрій Олександрович Медведько (27.09.1989 р.н.) та Денис Валерійович Поліщук (14.06.1990 р.н.).

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24 05 2017 15:27
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