ГПУ зняла підозри в хабарництві з помічниці Трояна

Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження і зняла підозри з помічниці заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна Світлани Іваштенко у вимаганні хабара.

Розслідувалася кримінальна провадження за фактом вимагання з погрозами насильства з підприємця за постачання нібито неякісної продукції й отримання хабара за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. У рамках справи було повідомлено про підозру трьом особам: Іваштенко, начальнику відділу комплектування полку Національної гвардії "Азов" Володимирові Бржезінському і посереднику Ігорю Шамраю.

"Надалі прокурором кримінальне провадження щодо підозрюваної І. 29.12.2017 закрито на підставі п.3 ч.1 ст. 284 КПК - у зв'язку з невстановленням достатніх доказів для доведення провини особи в суді і вичерпанням можливостей для їх отримання", - йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит "Українських Новин", пише LB.ua.

У квітні цього року обвинувальний акт проти двох підозрюваних - Шамрая та Бржезінського - передали до суду.

Нагадаємо, 27 липня 2017 року правоохоронці затримали одного з керівників полку "Азов" Бржезінського і помічницю Трояна Іваштенко у справі про вимагання хабара в розмірі 1,5 млн гривень. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці також провели обшуки в заступника міністра внутрішніх справ Трояна, але не виявили грошей, отриманих у вигляді хабара.