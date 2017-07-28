Затриманим на хабарі виявився не Троян, а його помічник та представник "Азова"

Сам Вадим Троян наразі перебуває у відпустці і нещодавно брав участь у слідчих діях в одному з кримінальних проваджень

Затриманим на хабарі виявився не заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян, а його помічник.

Помічника Трояна затримали разом із представником громадського корпусу полку "Азов", які діяли у змові, повідомляє DT.UA із посиланням на джерела у спільній слідчій групі, що складається з представників СБУ та ГПУ.

За свідченням джерел, слідство перевіряє причетність затриманого "азовця" до минулорічного нападу на інкасаторів "Ощадбанку" у Запоріжжі.

Як повідомили у прес-службі МВС, сам Вадим Троян наразі перебуває у відпустці і нещодавно брав участь у слідчих діях в одному з кримінальних проваджень.

"Але наразі ніяких підозр йому не вручалося і йому про це не повідомлялося", - заявили там.

Нагадаємо, що деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що Трояна нібито затримали на хабарі у 2 мільйони гривень. Проте він сказав, що "це повна брехня".