Затриманим на хабарі виявився не Троян, а його помічник та представник "Азова"
Помічника Трояна затримали разом із представником громадського корпусу полку "Азов", які діяли у змові, повідомляє DT.UA із посиланням на джерела у спільній слідчій групі, що складається з представників СБУ та ГПУ.
За свідченням джерел, слідство перевіряє причетність затриманого "азовця" до минулорічного нападу на інкасаторів "Ощадбанку" у Запоріжжі.
Як повідомили у прес-службі МВС, сам Вадим Троян наразі перебуває у відпустці і нещодавно брав участь у слідчих діях в одному з кримінальних проваджень.
"Але наразі ніяких підозр йому не вручалося і йому про це не повідомлялося", - заявили там.
Нагадаємо, що деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що Трояна нібито затримали на хабарі у 2 мільйони гривень. Проте він сказав, що "це повна брехня".
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