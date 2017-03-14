ГПУ звинувачує керівників "Черкасиобленерго" і "Харківобленерго" у розтраті понад 150 млн грн

Суд за проханням ГПУ може обрати керівникам запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

Генеральна прокуратура України повідомила керівнику ПАТ "Черкасиобленерго" та керівнику АК "Харківобленерго" про підозру у розтраті та залученні фіктивних підприємств.

Посадовців підприємств підозрюють у розтраті 61 млн грн і 106,7 млн грн відповідно, повідомила прес-служба ГПУ.

Генеральна прокуратура України запропонувала суду обрати запобіжний захід даним керівникам у вигляді утримання під вартою. Розгляд таких клопотань буде здійснено Печерським районним судом міста Києва.

Йдеться про низку кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі).

Вживаються системні заходи щодо встановлення і повернення викрадених активів.

Варто відзначити, що в 2015 році посадові особи АК "Харківобленерго" (65% акцій належить державі) уклали договори фінансової допомоги з підрозділами обленерго Запорізької та Черкаської областей. Оскільки останні не виконали зобов'язань, укладалися договори про повернення коштів.

Тільки поверталися вони не на рахунки "Харківобленерго", а на рахунки фіктивного підприємства. Надалі державні кошти виводили через підконтрольні фірми. Також була доведена причетність до розтрати коштів в. о. голови правління регіонального обленерго в Черкаській області.

Нагадаємо, що Служба безпеки викрила високопосадовців Тернопільської дирекції "Укрпошти", які витратили понад 600 тисяч гривень державних коштів.