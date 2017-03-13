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Чиновників тернопільської "Укрпошти" упіймали на крадіжці 600 тис. грн

Чиновники "Укрпошти" уклали з місцевим підприємством угоду з обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, що використовуються відділеннями зв’язку
Служба безпеки викрила високопосадовців Тернопільської дирекції "Укрпошти", які витратили понад 600 тисяч гривень державних коштів.
Чиновників тернопільської "Укрпошти" упіймали на крадіжці 600 тис. грн СБУ. Фото: ukraineunderattack.org

У відомстві зазначають, що чиновники "Укрпошти" уклали з місцевим підприємством угоду з обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, що використовуються відділеннями зв’язку. Втім з'ясувалося, що насправді обслуговування касових апаратів здійснювалося безпосередньо працівниками "Укрпошти", а посадовці самостійно оформляли акти виконаних робіт, маючи печатки та бланки підрядної організації. Вони також вносили відповідні відмітки у реєстраційні форми про нібито надання послуг. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Під час обшуків у робочих кабінетах та помешканнях зловмисників оперативники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку, документи бухгалтерського обліку та електронні носії даних", - наголосили в СБУ.

У цій справі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем ККУ, наразі тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, у Києві начальниця поштового відділення привласнювала пенсії та соціальні виплати громадян протягом 10 місяців.

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13 03 2017 11:44
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