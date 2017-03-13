Чиновників тернопільської "Укрпошти" упіймали на крадіжці 600 тис. грн

Чиновники "Укрпошти" уклали з місцевим підприємством угоду з обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, що використовуються відділеннями зв’язку

Служба безпеки викрила високопосадовців Тернопільської дирекції "Укрпошти", які витратили понад 600 тисяч гривень державних коштів.

У відомстві зазначають, що чиновники "Укрпошти" уклали з місцевим підприємством угоду з обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, що використовуються відділеннями зв’язку. Втім з'ясувалося, що насправді обслуговування касових апаратів здійснювалося безпосередньо працівниками "Укрпошти", а посадовці самостійно оформляли акти виконаних робіт, маючи печатки та бланки підрядної організації. Вони також вносили відповідні відмітки у реєстраційні форми про нібито надання послуг. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Під час обшуків у робочих кабінетах та помешканнях зловмисників оперативники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку, документи бухгалтерського обліку та електронні носії даних", - наголосили в СБУ.

У цій справі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем ККУ, наразі тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, у Києві начальниця поштового відділення привласнювала пенсії та соціальні виплати громадян протягом 10 місяців.