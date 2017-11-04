Гройсман хоче віддати Росії Тимошенко, якщо "Нафтогаз" програє суд "Газпрому"

Винесення рішення арбітрами за контрактом на поставку газу планується в квітні 2017 року

Володимир Гройсман каже, що в разі, якщо Стокгольмський арбітраж винесе рішення не на користь НАК "Нафтогаз" за позовом "Нафтогазу" до російського "Газпрому" щодо контракту на закупівлю газу, то Україні доведеться передати Юлію Тимошенко у Росію замість грошей.

"Я не можу прогнозувати рішення суду. Я думаю, що у нас достатньо міцна правова позиція, але ми не можемо передбачати. Суд буде визначатись, ми поважаємо рішення суду. Якщо ми виграємо – справедливість відновиться по відношенню до України. Якщо не дай бог буде інше рішення суду, це десятки млрд доларів, які не можуть бути пред’явлені Україні… я не можу тут коментувати", - заявив він.

За словами Гройсмана, судовий процес між "Нафтогазом" та "Газпромом" є наслідком підписання контакту Тимошенко.

"І нам Росія все порахувала, що вона попідписувала і поставила 40 млрд доларів позов до суду. Ну доведеться передати Тимошенко замість грошей, якщо вона підписала, вона і несе за це відповідальність. Чого ж за це мають платити всі українські громадяни? Іншого варіанта немає", - заявив прем’єр.

Як відомо, "Газпром" в червні 2014 року звернувся до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма з проханням про арбітраж з метою стягнення з "Нафтогазу" боргу за поставлений в 2013-2014 роках газ, а також коштів за формулою "бери, або плати" на суму 5,3 млрд доларів. Зі свого боку "Нафтогаз" звернувся з позовом про ретроактивну зміну ціни, відшкодування переплат і скасування заборони реекспорту. Суд об'єднав обидва позови. Винесення рішення арбітрами за контрактом на поставку газу планується в квітні 2017 року.

В цілому, взаємні претензії ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" за договором купівлі-продажу газу становлять близько 45,7 млрд доларів і 17,9 млрд доларів (без відсотків - 36,7 млрд доларів і 14 млрд доларів) відповідно.

Нагадаємо, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і її шість дочірніх компаній 17 жовтня ініціювали арбітражне провадження проти Російської Федерації з вимогою відшкодувати збитки, завдані незаконним захопленням активів групи в Криму.

У свою чергу Стокгольмський арбітраж завершив слухання за позовом НАК "Нафтогаз України" до російського "Газпрому" щодо контракту на транзит газу.

Варто відзначити, що російський газовий монополіст "Газпром" подав позов у Стокгольмський арбітраж на рішення Господарського суду Києва.