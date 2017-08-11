Гройсман каже, що зарплату в понад 10 тис грн отримують все більше українців
"Ще у грудні минулого року питома вага людей, яким було нараховано зарплати менше 3200 грн, становила понад 40%, зараз це тільки 20%. В абсолютних цифрах – більше 2 млн осіб отримують в даний час підвищену зарплату. З початку року на 24,3% збільшилася кількість людей, які отримують зарплати більше 10 тис. грн.
Більш ніж на третину в середньому збільшилися зарплати лікарів та працівників освіти та науки. Кількість зареєстрованих безробітних – вересень 2017 року до вересня 2016 року – скоротилась на 11,3%", – заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з представниками профспілок, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.
Як відомо, у 2016 році мінімальна зарплата становила 1600 грн, нині 3200 грн.
Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що в Україні близько 8 млн громадян отримують заробітну платню неофіційно, без сплати внесків соціального страхування.
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