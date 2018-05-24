Гройсман не бачить проблем із реформами в Україні
Про це він сказав під час зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском у Брюсселі, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.
За його словами, план реформ в Україні був і є "амбітним", а частина його вже запроваджена в освіті, медицині та пенсійній системі.
"Ми також звертаємо увагу, що у боротьбі з корупцією вже здійснені такі системні кроки, як успішне запровадження електронної системи державних закупівель Prozorro, реформовано енергоринок, суттєві зміни відбулися в банківському секторі. Вони значно звузили поле для корупції", - заявив Гройсман.
Він зазначив, що зараз відсутні підстави вважати, що хід реформ уповільнився.
"Прогрес ми детально представимо під час Копенгагенської конференції в червні", - сказав прем’єр.
Повідомляється, що окрім іншого Гройсман обговорив з Туском питання співробітництва у митній, енергетичній, цифровій сферах, у сфері юстиції та внутрішніх справ, а також питання Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україні на 2018-2019 років та пріоритети реформи енергосектору.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення