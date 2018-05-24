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Гройсман не бачить проблем із реформами в Україні

Прем'єр вважає, що зараз відсутні підстави вважати, що хід реформ уповільнився
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що наразі немає жодних підстав вважати, Україна уповільнила процес реформ і пообіцяв найближчим часом показати прогрес ЄС.
Гройсман не бачить проблем із реформами в Україні Фото: kmu.gov.ua

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском у Брюсселі, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

За його словами, план реформ в Україні був і є "амбітним", а частина його вже запроваджена в освіті, медицині та пенсійній системі.

"Ми також звертаємо увагу, що у боротьбі з корупцією вже здійснені такі системні кроки, як успішне запровадження електронної системи державних закупівель Prozorro, реформовано енергоринок, суттєві зміни відбулися в банківському секторі. Вони значно звузили поле для корупції", - заявив Гройсман.

Він зазначив, що зараз відсутні підстави вважати, що хід реформ уповільнився.

"Прогрес ми детально представимо під час Копенгагенської конференції в червні", - сказав прем’єр.

Повідомляється, що окрім іншого Гройсман обговорив з Туском питання співробітництва у митній, енергетичній, цифровій сферах, у сфері юстиції та внутрішніх справ, а також питання Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україні на 2018-2019 років та пріоритети реформи енергосектору.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд відзначає деяке ослаблення реформаторських зусиль влади України.
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24 05 2018 18:57
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