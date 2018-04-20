В Україні сповільнилися реформи, - МВФ
Про це сказав глава європейського департаменту Фонду Пол Томсен під час брифінгу у Вашингтоні, передає "Інтерфакс-Україна".
"Тривале зволікання з черговим переглядом програми говорить саме за себе", - сказав він.
Він також повідомив, що поки ситуація, що склалася, не несе суттєвого ризику для України, в тому числі з огляду на монетарну політику Національного банку, що заслуговує найвищих оцінок.
У той же час Томсен відзначив, що уповільнення реформ загрожує Україні втраченими можливостями.
Нагадаємо, Міжнародна правозахисна організація, яка займається підтримкою та дослідженням стану демократії, політичних свобод і дотримання основних прав людини, Freedom House відзначає, що у 2018 році в Україні вперше з часу революції 2014 року, спостерігається спад показників демократичних процесів.
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