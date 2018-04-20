В Україні сповільнилися реформи, - МВФ

Ситуація, що склалася, не несе суттєвого ризику для України

Міжнародний валютний фонд відзначає деяке ослаблення реформаторських зусиль влади України.

Про це сказав глава європейського департаменту Фонду Пол Томсен під час брифінгу у Вашингтоні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Тривале зволікання з черговим переглядом програми говорить саме за себе", - сказав він.

Він також повідомив, що поки ситуація, що склалася, не несе суттєвого ризику для України, в тому числі з огляду на монетарну політику Національного банку, що заслуговує найвищих оцінок.

У той же час Томсен відзначив, що уповільнення реформ загрожує Україні втраченими можливостями.

Нагадаємо, Міжнародна правозахисна організація, яка займається підтримкою та дослідженням стану демократії, політичних свобод і дотримання основних прав людини, Freedom House відзначає, що у 2018 році в Україні вперше з часу революції 2014 року, спостерігається спад показників демократичних процесів.