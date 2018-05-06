Гройсман про пожежу в Чорнобилі: хвилюватися не варто
"В Києві та в самому Чорнобилі, в тому числі на майданчику Чорнобильської АЕС, він значно нижчий за допустимі відмітки. Тож хвилюватися не варто. Наголошую ще раз: ситуація під повним контролем!", – написав голова уряду на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що 5 червня в Київській області у Чорнобильській зоні спалахнула пожежа, внаслідок чого загорілось близько 10 га лісу.
Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін запевнив, що радіаційний фон у Києві та на промисловому майданчику ЧАЕС знаходиться в межах норми.
"У Києві радіаційний фон становить 10 мкР/год (безпечний рівень - до 30 мкР/год). У місті Чорнобиль радіаційний фон складає 24,1 мкР/год (безпечний рівень - до 50 мкР/год). На промисловому майданчику Чорнобильської АЕС радіаційний фон складає 50,7 мкР/год (безпечний рівень - до 140 мкР/год)", – повідомив чиновник.
5 червня в Київській області синоптики прогнозували дощі з грозами, а максимальна температура вдень мала досягти позначки +27 градусів.
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