CУСПІЛЬСТВО

07 серпня 2025, 12:49
Франція бореться з найбільшою за десятиліття пожежою: ЄС готовий надати допомогу
Фото: reuters
Це наймасштабніше стихійне лихо у Франції цього літа.

Пожежа в південному департаменті Од, що триває з 6 серпня, пошкодила понад 16 тисяч гектарів території і досі залишається неконтрольованою. Це наймасштабніше стихійне лихо у Франції цього літа.

Про це повідомляє BFMTV.

Прем’єр-міністр Франсуа Байру назвав пожежу "катастрофою небаченого масштабу". Міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо, який особисто відвідав місце події, заявив, що це найбільша пожежа за площею в країні з 1949 року. За його словами, вогонь знищив площу, що дорівнює сумарним пожежам 2019–2021 років, і вдвічі перевищує масштаби пожеж 2023 року.

Вогонь знищив або пошкодив 25 будинків і 35 автомобілів. Внаслідок трагедії загинула 65-річна жінка, яка відмовилася евакуюватись. Поранено 13 осіб, серед них 11 пожежників. Трьох людей вважають зниклими безвісти.

Пожежа досі неконтрольована, але її поширення сповільнилося. Рятувальники намагаються не допустити поширення вогню на нові території та захистити житлові райони. Ранковий вітер стих, але очікується його поновлення у другій половині дня.

Для евакуйованих жителів відкрили 17 центрів допомоги.

Європейський Союз висловив готовність допомогти Франції у боротьбі з пожежами. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережах заявила, що Європа солідарна з Францією і мобілізує ресурси механізму цивільного захисту RescEU.

"Мої думки з відважними пожежниками, які борються з полум’ям. Ми готові надати всю необхідну підтримку", — наголосила вона.

Пожежа в департаменті Од є найбільшою за літо 2025 року у Франції, і влада країни продовжує працювати над її ліквідацією.

ФранціяпожежаЄвросоюз

