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Гройсман пропонує Раді офіційно призначити двох міністрів

Гройсман запропонував розглянути у Раді подану раніше заяву Тараса Кутового про звільнення
Прем'єр-міністр пропонує Верховній Раді затвердити Оксану Маркарову на посаді міністра фінансів України і призначити Ірину Фріз на посаду міністра України у справах ветеранів.
Гройсман пропонує Раді офіційно призначити двох міністрів Фото: solydarnist.org

Рішення стосовно Маркарової, яка наразі виконує обов’язки міністра фінансів, Гройсман прийняв за підсумками консультацій з парламентською коаліцією, повідомляє департамент інформації та комунікацій Кабінету міністрів.

У квітні Кабмін призначив Маркарову на посаду першого заступника міністрів фінансів.

До призначення на посаду вона 12 років очолювала Інвестиційну групу ІТТ як Голова правління - Президента ПрАТ ІК ІТТ-Інвест. 11 березня 2015 року Маркарову призначили заступником міністра фінансів - керівником апарату.

"Також прем'єр запропонував призначити Ірину Фріз, яка наразі є народним депутатом України, міністром України у справах ветеранів", - повідомили у відомстві.

27 лютого 2018 року Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів. У кінці березня Кабмін почав процес створення міністерства у справах ветеранів.

Перший заступник голови Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО Ігор Мальцев передбачив запуск Міністерства у справах ветеранів у IV кварталі 2018 року.

Крім того Гройсман запропонував розглянути у Раді подану раніше заяву Тараса Кутового про звільнення за власним бажанням з посади міністра аграрної політики та продовольства.

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21 11 2018 16:38
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