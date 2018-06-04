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Гройсман пропонує збільшувати видобуток газу на 1 млрд кубометрів на рік

"Це забезпечить незалежність від будь-якого імпорту"
Нарощування власного видобутку газу в обсязі не менш ніж 1 млрд кубометрів палива на рік дозволить у середньостроковій перспективі відмовитися від будь-якого імпорту і розвинути власну видобувну промисловість.
Гройсман пропонує збільшувати видобуток газу на 1 млрд кубометрів на рік Фото: kmu.gov.ua

За покладами газу Україна входить у число лідерів на континенті, але роками керівники держави їздили в Москву, "обмінювали газові подачки на незалежність", а тим часом власна промисловість знищувалася.

"Сьогодні питання енергобезпеки надзвичайно важливе. Ми говоримо і готуємо умови, за яких обсяг видобутку газу буде рости - не менш ніж 1 млрд на рік. Це забезпечить незалежність від будь-якого імпорту", - заявив прем'єр Володимир Гройсман під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон № 2314-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в нафтогазовій галузі".

Видобуток природного газу в Україні у 2017 році збільшився на 4,2% (на 838,2 млн куб. м) порівняно з 2016 роком - до 20 млрд 825,3 млн куб. м.

У тому числі видобуток газу державною компанією "Укргазвидобування" склав 15 млрд 243,7 млн куб. м (+ 4,4% до 2016-го), "Укрнафти" - 1 млрд 101,4 млн куб. м (-15,1%), іншими компаніями - 4 млрд 480,2 млн куб. м (+ 9,6%).

Видобуток газу в Україні 2016 року збільшився на 0,5% (на 91,1 млн куб. м) порівняно з 2015 роком - до 19 млрд 987,1 млн куб. 

 

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06 04 2018 12:15
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