Гройсман пропонує збільшувати видобуток газу на 1 млрд кубометрів на рік

Нарощування власного видобутку газу в обсязі не менш ніж 1 млрд кубометрів палива на рік дозволить у середньостроковій перспективі відмовитися від будь-якого імпорту і розвинути власну видобувну промисловість.

За покладами газу Україна входить у число лідерів на континенті, але роками керівники держави їздили в Москву, "обмінювали газові подачки на незалежність", а тим часом власна промисловість знищувалася.

"Сьогодні питання енергобезпеки надзвичайно важливе. Ми говоримо і готуємо умови, за яких обсяг видобутку газу буде рости - не менш ніж 1 млрд на рік. Це забезпечить незалежність від будь-якого імпорту", - заявив прем'єр Володимир Гройсман під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон № 2314-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в нафтогазовій галузі".