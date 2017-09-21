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Гройсман просить депутатів ухвалити пенсійну реформу наступного тижня

Реформа дасть пенсіонерам можливість отримувати вищі пенсії
Прем'єр Володимир Гройсман закликав народних депутатів ухвалили пенсійну реформу наступного пленарного тижня.
Гройсман просить депутатів ухвалити пенсійну реформу наступного тижня Фото: УНІАН

Про це йдеться у повідомленні на його Fаcebook.

"Сьогодні Верховна Рада мала усі можливості, щоб прийняти рішення щодо нової пенсійної системи, яка дасть можливість українським пенсіонерам отримати вищі пенсії. Українські пенсіонери чекають на це роками, і зараз це стало реальністю", - зазначається у заяві.

"Дякую усім тим, хто підтримував цю можливість, депутатам, які голосували за продовження роботи сесії. Дякую за зусилля також голові Верховної Ради. Сьогодні ухвалення пенсійної реформи не відбулось. Тож я закликаю усіх народних депутатів об'єднатись і ухвалити пенсійну реформу у першому пленарному тижні", - додав Гройсман.

Нагадаємо, що раніше в Мінфіні заявляли, що проект бюджетної резолюції на 2018-2020 роки, який переданий до парламенту, передбачає, що протягом трьох років дефіцит Пенсійного фонду не буде збільшуватися, однак далі він буде поступово ліквідований.

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21 09 2017 21:36
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