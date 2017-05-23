Гройсман сказав, коли призначать нового міністра аграрної політики

Нова кандидатура на посаду міністра аграрної політики буде запропонована після консультацій з коаліцією

Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook.

"Міністр аграрної політики Тарас Кутовий повідомив про свій намір залишити посаду і повернутись до роботи в інвестиційній сфері, якою він займався раніше. Що ж, мені шкода, але це його рішення", - написав прем’єр.

За його словами, нова кандидатура на посаду міністра аграрної політики буде запропонована після консультацій з коаліцією, але стратегічна лінія на розвиток вітчизняного аграрного сектору буде однозначно продовжена.

Нагадаємо, що міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий подав у відставку.