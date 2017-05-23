CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНова кандидатура на посаду міністра аграрної політики буде запропонована після консультацій з коаліцієюПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гройсман сказав, коли призначать нового міністра аграрної політики
Стратегічна лінія на розвиток вітчизняного аграрного сектору буде однозначно продовжена
Володимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook.
"Міністр аграрної політики Тарас Кутовий повідомив про свій намір залишити посаду і повернутись до роботи в інвестиційній сфері, якою він займався раніше. Що ж, мені шкода, але це його рішення", - написав прем’єр.
За його словами, нова кандидатура на посаду міністра аграрної політики буде запропонована після консультацій з коаліцією, але стратегічна лінія на розвиток вітчизняного аграрного сектору буде однозначно продовжена.
Нагадаємо, що міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий подав у відставку.
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