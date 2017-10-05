Група осіб два роки нелегально переправляла моряків у Крим, - ФОТО
9 травня 2017 в Одесі і Херсоні були проведені обшуки за місцем діяльності вказаної групи осіб, а також за місцем проживання організатора та двох виконавців, - повідомила прес-служба АР Крим.
При проведенні обшуків були вилучені документи і предмети, що підтверджують їх протиправні дії.
Фото: ark.gp.gov.ua
Фото: ark.gp.gov.ua
Зокрема, печатки, штампи, кліше, у тому числі російських підприємств, фальшиві перепустки, а також грошові кошти.
Фото: ark.gp.gov.ua
За цей період організована група незаконно переправила близько 100 жителів Одеської та Херсонської обл. через тимчасово закриті пункти пропуску державного кордону.
В даний час вирішується питання про повідомлення учасникам організованої групи про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
За вчинення інкримінованих злочинів їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 9 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в понеділок у Судаку в будинку голови регіонального Меджлісу Ільвер Аметова силовики провели обшук.
Пізніше силовики оточили селище Морське в 20 кілометрах від Судака. Близько півгодини дорога від Судака в селище була перекрита співробітниками СОБР. Також силовики провели обшук в будинку кримського татарина Юсуфа Тороза. Причину обшуку силовики не назвали.
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