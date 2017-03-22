Іспанців, які воювали на Донбасі за бойовиків, заарештували, - посол

У Іспанії переслідують тих громадян країни, які їздили воювати на Донбас на боці терористів.

Відповідну заяву зробив Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні Херардо Бугайо Оттоне, інформує "Укрінформ".

"Десь півтора року тому була групка цих персонажів, які брали участь з боку ОРДЛО у військових діях, і як тільки вони повернулися в Іспанію, їх відразу заарештували", – зазначив посол.

Оттоне додав, що слідству в Іспанії складно доводити у суді причетність таких людей до участь в терористичних організаціях. Адже "хтось міг просто сфотографуватися з автоматом, щоб похизуватися перед дівчиною, або возив тільки гуманітарну допомогу".

За його словами, у Іспанії одразу кримінально переслідують тих, хто повівся на російську пропаганду та поїхав воювати на Донбас на боці "ДНР" та "ЛНР".

"Я їх називаю ідіотами не просто, щоб вилаятися. Вони справді такі. Адже люди, які можуть прислухатися до тієї пропаганди, яку в Іспанії поширюють крайні ліві і вірити в те, що тут якась "хунта" або "фашисти" – їх ніяк, крім як ідіотами, назвати не можна", – наголосив посол Іспанії.

Нагадаємо, що ультрас ФК "Металіст" заявили, що фанати "Райо Вальєкано", у яких виник конфлікт з форвардом Бетіса Романом Зозулею, воювали на стороні "ДНР/ЛНР" на Сході України.