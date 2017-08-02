Ультрас "Металіста": фанати "Райо Вальєкано" воювали за "ДНР" і "ЛНР"

Фанати харківського клубу мають інформацію про те, що ультрас "Вальєкано" брали участь у війні на Донбасі

Ультрас Металіста заявили, що фанати Райо Вальєкано, у яких виник конфлікт з форвардом Бетіса Романом Зозулею, воювали на стороні "ДНР/ЛНР" на Сході України.

"Ми не можемо мовчки дивитися на те, як стимульовані кацапами анархо-комуністи з іспанських навколо футбольних лав відпрацьовують нафторублі. До Роми ми ставимося з крайньою повагою за його громадянську позицію. Попри те, що до недавнього часу він був лідером нашого головного футбольного опонента ФК Дніпро, ми раді знайомству з ним в постреволюційний період і бачимо в нім однодумця і побратима.

Крім того, у нас є достовірна інформація про те, що близько десятка представників ультрас "Вальєкано" воювали за терористів на Сході України. Вони благополучно повернулися в Іспанію, були затримані поліцією і оштрафовані на якісь смішні суми", - йдеться в заяві фанатів на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що український нападник Роман Зозуля, права на якого належать "Бетісу", був негативно сприйнятий вболівальниками клубу "Райо Вальєкано", куди його севільський клуб намагався віддати в оренду до кінця поточного сезону. У підсумку перехід українця з "Бетіса" в "Райо" зірвався через фанатів мадридського клубу і тепер Роман ризикує більше не зіграти в цьому сезоні.

1 лютого фанати футбольного клубу з Мадриду "Райо Вальєкано" прийшли на тренування команди з банером: "Вальекас (район Мадриду, де базується клуб) - не місце для нацистів". Таким чином, фани виступили проти переходу в клуб українського футболіста Романа Зозулі, якого вважали прихильником неонацистських формувань. Мадридські радикали також обмалювали офіс клубу різними написами, серед яких були слова на підтримку незалежності Донбасу та звинувачення Романа Зозулі у нацизмі. Після цього, іспанський "Бетіс", якому належить контракт футболіста, відкликав оренду гравця, наголошуючи, що перебування у "Райо Вальєкано" може бути небезпечним для Романа Зозулі та його родини. Згодом гравці іспанського "Бетіса" виступили із заявою на підтримку Романа Зозулі після його конфлікту з ліворадикальною групою ультрас "Райо Вальєкано".