Роман Зозуля заявив, що не боїться фанатів команди "Райо Вальєкано"

Футболіст, швидше за все, залишиться в "Бетісі" та не зможе більше зіграти в поточному сезоні

Український нападник Роман Зозуля прокоментував ситуацію, яка склалася навколо його переходу з "Бетіса" в "Райо Вальєкано".

"Я не боюся фанатів "Райо Вальєкано". Я хотів допомогти цій команді і мені дуже шкода, що все трапилося саме так. Вчора я зустрічався з керівництвом Ла Ліги та асоціації професійних футболістів Іспанії. На зустрічі мені було запропоновано два варіанти. По-перше, це повернення в "Райо Вальєкано", де мені і моїй родині буде забезпечена безпека. Я запитав, чи не буде проблем у мого сина, який ходить в школу, і мене запевнили, що все буде в порядку.

Другий варіант – повернення в розташування "Бетіса", але я не зможу грати, а буду просто тренуватися. Футбол - моє життя, але якщо мені скажуть вибирати між футболом і моєю родиною, то я виберу сім'ю. Я не боюся ультрас або когось ще, але турбуюся про безпеку своєї сім'ї. Коли я приїхав у "Райо Вальєкано", то був звинувачений і ображений ультрас, але я розповів їм про ситуацію, яку вони торкнулися. Також я був готовий поспілкуватися з ними особисто і все пояснити. Фанати звинувачують мене в підтримці української армії і тому вважають мене фашистом. Вони, очевидно, навпаки, підтримують іншу сторону, яка веде бойові дії на Донбасі. Я став для них фашистом тільки за підтримки української армії у війні проти терористів.

Я намагався пояснити їм, що не є фашистом. Переконаний, що якби щось подібне сталося в Іспанії, то багато місцевих хлопців першим ділом пішли б захищати свою країну, як відбувається у мене на батьківщині. Якщо б люди опинилися без медикаментів, одягу чи продуктів харчування, то багато іспанські гравці допомогли б їм, тому що вони захищають свою країну", - розповів Зозуля, інформує AS.

Нагадаємо, що український нападник Роман Зозуля, права на якого належать "Бетісу", був негативно сприйнятий вболівальниками клубу "Райо Вальєкано", куди його севільський клуб намагався віддати в оренду до кінця поточного сезону. У підсумку перехід українця з "Бетіса" в "Райо" зірвався через фанатів мадридського клубу і тепер Роман ризикує більше не зіграти в цьому сезоні.

1 лютого фанати футбольного клубу з Мадриду "Райо Вальєкано" прийшли на тренування команди з банером: "Вальекас (район Мадриду, де базується клуб) - не місце для нацистів". Таким чином, фани виступили проти переходу в клуб українського футболіста Романа Зозулі, якого вважали прихильником неонацистських формувань.

Мадридські радикали також обмалювали офіс клубу різними написами, серед яких були слова на підтримку незалежності Донбасу та звинувачення Романа Зозулі у нацизмі.

Після цього, іспанський "Бетіс", якому належить контракт футболіста, відкликав оренду гравця, наголошуючи, що перебування у "Райо Вальєкано" може бути небезпечним для Романа Зозулі та його родини.

Згодом гравці іспанського "Бетіса" виступили із заявою на підтримку Романа Зозулі після його конфлікту з ліворадикальною групою ультрас "Райо Вальєкано".