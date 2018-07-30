Грузія офіційно легалізувала вживання марихуани

Згідно з рішенням Конституційного суду Грузії, вживання марихуани в країні стало легальним.

Конституційний суд у своєму рішенні зазначив, що споживання марихуани представляє дію, захищену правом на вільний розвиток особистості. В результаті цього рішення в Грузії скасовано санкції за вживання марихуани, повідомляє "Грузия Online".

Колегія у справах Конституційного суду розглянула спільний позов кандидата на посаду президента Зураба Джапарідзе та його соратника по партії Вахтанга Мегрелішвілі, що передбачає скасування адміністративного штрафу у зв'язку з вживанням марихуани.

Сторона-позивач вимагає, щоб всі санкції щодо вживання марихуани без призначення лікаря були визнані неконституційними.

За словами позивачів, вживання марихуани є сферою, захищеною правом на вільний розвиток особистості. Вони стверджують, що вживанням марихуани шкода може бути завдана тільки здоров'ю того, хто її вживає, і він сам буде відповідальним за результат.

Нагадаємо, що раніше сенат Канади підтримав легалізацію марихуани.

Додамо, уряд Греції планує зайнятися вирощуванням марихуани для медичних цілей, щоб відновити економіку країни після семирічної фінансової кризи.

Відзначимо, що згідно із статистикою Департаменту протидії наркозлочинності, канабіс є найпопулярнішим наркотиком в Україні.