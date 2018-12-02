Грузія вимагатиме екстрадиції Саакашвілі з Польщі

У Грузії Михайлу Саакашвілі вже заочно винесли вирок і мають намір вимагати його екстрадиції з Польщі, якщо він затримається в цій країні.

У грузинському парламенті мають намір послати Польщі запит на екстрадицію Саакашвілі, якщо політик затримається в Польщі.

Про це в понеділок, 12 лютого, заявив грузинським ЗМІ член парламентської більшості Олександр Кантарія, пише "Кореспондент".

"Якщо Саакашвілі влаштується в Польщі і буде там переміщатися, то запит буде направлений і туди", - сказав в ефірі грузинського новинного телеканалу Палітраньюс член парламентської більшості Олександр Кантарія.

При цьому він нагадав, що суд в Грузії виніс Саакашвілі вирок.

"Він не підозрюваний, суд відбувся, вердикт вже винесено і, природно, його тут чекають", - сказав депутат.

Нагадаємо, сьогодні лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві.

У Державній прикордонній службі України заявляють, що Міхеіла Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.

Соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що політик зателефонував йому з Польщі.