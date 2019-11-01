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Гриценко пообіцяв обрубувати руки за корупцію і кумівство

"Слово "олігарх" Україна забуде"
Кандитат в президенти України лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, в разі перемоги на виборах, пообіцяв "обрубувати руки" за корупцію та кумівство.
Гриценко пообіцяв обрубувати руки за корупцію і кумівство Анатолій Гриценко. Фото: dt.ua

"Я вам гарантую, що в президента України не буде офшорів, власності за кордоном, я гарантую, що піраміда корупції перетвориться у трапецію в перший день мого вступу на посаду президента", - заявив під час свого виступу Гриценко, інформує УП.

"Нагору більше не треба. Тільки десь-хтось - обрубаю руки. Ніяких любих друзів не буде. Це все дуже важливо. Важливо відновити довіру. Слово "олігарх" Україна забуде", - пообіцяв кандидат в президенти.

Також Гриценко переконував, що за п'ять років його каденції "реально повернути Донбас без капітулятивних мінських домовленостей", та скасувати примусовий призов до війська і реформувати армію.

Висунення в президенти Гриценка підтримали партії "Хвиля" Віктора Чумака, "Альтернатива" Єгора Фірсова, "Європейська партія" Миколи Катеринчука, громадський рух "Рідна країна" Миколи Томенка.

Серед інших на заході також були присутні екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, народні депутати - "єврооптимісти" Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Наталія Кацер-Бучковська, колишній нардеп - Тарас Стецьків, активісти Віталій Шабунін, Володимир Федорін, Олександр Лємєнов.

Нагадаємо, що на з'їзді партії "Громадянська позиція", який пройшов 11 січня, було ухвалено рішення про висунення Анатолія Гриценка кандидатом на чергових виборах президента України.

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11 01 2019 15:50
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