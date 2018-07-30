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Гривня на міжбанку продовжує падіння

Євро - 31,41-31,46 гривні
30 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,83-26,87 гривні за долар.
Гривня на міжбанку продовжує падіння Фото: ASN

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,83-26,87 гривні;

Євро - 31,41-31,46 гривні;

Російський рубль - 0,4251-0,4260 гривні.

30 липня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,73-26,76 гривні за дола, повідомляє Finance.ua.

Нагадаємо, що Національний банк України знизив офіційний курс гривні до долара.

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30 07 2018 18:34
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