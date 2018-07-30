БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ30 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,83-26,87 гривні за долар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гривня на міжбанку продовжує падіння
Євро - 31,41-31,46 гривні
Фото: ASN
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,83-26,87 гривні;
Євро - 31,41-31,46 гривні;
Російський рубль - 0,4251-0,4260 гривні.
30 липня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,73-26,76 гривні за дола, повідомляє Finance.ua.
Нагадаємо, що Національний банк України знизив офіційний курс гривні до долара.
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