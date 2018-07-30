Гривня на міжбанку продовжує падіння Євро - 31,41-31,46 гривні

30 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,83-26,87 гривні за долар.

Фото: ASN

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними: Долар США - 26,83-26,87 гривні; Євро - 31,41-31,46 гривні; Російський рубль - 0,4251-0,4260 гривні. 30 липня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,73-26,76 гривні за дола, повідомляє Finance.ua. Нагадаємо, що Національний банк України знизив офіційний курс гривні до долара.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію