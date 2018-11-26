БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ26 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,88 - 27,91 гривні за долар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гривня на міжбанку продовжила падіння
Долар США - 27,88 - 27,91 гривні
Фото: wosir.ua
Про це повідомляє Finance.ua. На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,88 - 27,91 гривні;
Євро - 31,65 - 31,68 гривні;
Російський рубль - 0,4163 - 0,4170 гривні.
Нагадаємо, що Національний банк не планує вводити обмеження у період воєнного стану.
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