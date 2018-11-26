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Гривня на міжбанку продовжила падіння

Долар США - 27,88 - 27,91 гривні
26 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,88 - 27,91 гривні за долар.
Гривня на міжбанку продовжила падіння Фото: wosir.ua

Про це повідомляє Finance.ua. На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,88 - 27,91 гривні;

Євро - 31,65 - 31,68 гривні;

Російський рубль - 0,4163 - 0,4170 гривні.

Нагадаємо, що Національний банк не планує вводити обмеження у період воєнного стану.

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26 11 2018 18:53
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