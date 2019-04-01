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Хакери виклали в мережу дані сотень німецьких політиків

Атака зачепила всі представлені в німецькому парламенті партії, крім правопопулістської "Альтернативи для Німеччини"
Хакери виклали в мережу особисті дані сотень німецьких політиків і внутрішні документи політичних партій.
Хакери виклали в мережу дані сотень німецьких політиків Фото: EPA/UPG

Атака зачепила всі представлені в німецькому парламенті партії, крім правопопулістської "Альтернативи для Німеччини", повідомляє берлінська громадська радіостанція RBB Inforadio, інформує "Радіо Свобода".

Витік був виявлений увечері 3 січня, але документи кількома частинами викладалися в грудні, перед Різдвом.

У мережу викладені адреси та номери мобільних телефонів німецьких політиків, у деяких випадках вкрадені копії їхніх особистих документів, дані платіжних карток і особисте листування. З партійних документів у мережі виявилися резюме на вакансії в партіях, списки партійних членів і офісні меморандуми. Даних, що містять чутливу інформацію, у цьому витоку не виявлено.

Документи були викладені в Twitter-акаунті з Гамбурга з 16 тисячами передплатників, повідомляє RBB Inforadio. Жодна хакерська група не взяла на себе відповідальність за витік даних, мотивація зломників залишається нез'ясованою.

Також, хакери проникли в мережу дипломатичних комунікацій Європейського Союзу і впродовж трьох років перехоплювали повідомлення.

 
 
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04 01 2019 13:35
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