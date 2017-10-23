Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Хакери зламали сайти трьох міністерств Іспанії

Раніше хакери зламали сайт Конституційного суду Іспанії
Хакерське угруповання Аnоnуmоuѕ здійснило атаку на сайти трьох міністерств Іспанії та Народної партії країни.
Хакери зламали сайти трьох міністерств Іспанії Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє газета La Vanguardia.

Хакери запустили операцію "Звільнення Каталонії" – вони виступають проти застосування владою Іспанії 155 статті Конституції для припинення існування автономії.

Як відомо, у суботу, 21 жовтня, хакери зламали сайт Конституційного суду Іспанії перед засіданням уряду.

Нагадаємо, що до 90 акаунтів електронної пошти депутатів або службовців британського парламенту були зламані під час кібератаки на британський парламент.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 10 2017 07:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.