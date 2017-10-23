Хакери зламали сайти трьох міністерств Іспанії

Хакерське угруповання Аnоnуmоuѕ здійснило атаку на сайти трьох міністерств Іспанії та Народної партії країни.

Про це повідомляє газета La Vanguardia.

Хакери запустили операцію "Звільнення Каталонії" – вони виступають проти застосування владою Іспанії 155 статті Конституції для припинення існування автономії.

Як відомо, у суботу, 21 жовтня, хакери зламали сайт Конституційного суду Іспанії перед засіданням уряду.

Нагадаємо, що до 90 акаунтів електронної пошти депутатів або службовців британського парламенту були зламані під час кібератаки на британський парламент.