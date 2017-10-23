ПОЛІТИКА НОВИНИХакерське угруповання Аnоnуmоuѕ здійснило атаку на сайти трьох міністерств Іспанії та Народної партії країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хакери зламали сайти трьох міністерств Іспанії
Раніше хакери зламали сайт Конституційного суду Іспанії
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє газета La Vanguardia.
Хакери запустили операцію "Звільнення Каталонії" – вони виступають проти застосування владою Іспанії 155 статті Конституції для припинення існування автономії.
Як відомо, у суботу, 21 жовтня, хакери зламали сайт Конституційного суду Іспанії перед засіданням уряду.
Нагадаємо, що до 90 акаунтів електронної пошти депутатів або службовців британського парламенту були зламані під час кібератаки на британський парламент.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 10 2017 07:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків