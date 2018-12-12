Харківський поліцейський, якого підозрюють в корупції, отримав громадянство Росії
"Прийшов у патруль, був задокументований за перевищення повноважень (вимагання та хабар), до суду втік у РФ. Оп! І вже громадянин великої", - повідомив начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков.
Жуков також порадив Росії забирати собі "всіх злочинців, бандитів, хабарників і здирників".
Кучеренко проходить у кримінальній справі разом зі ще двома патрульними.
За версією слідства, вони відібрали в жителя Харкова автомобіль Hyundaі, марка якого, колір і номери збігалися з іншою машиною в Києві. Патрульні залякали чоловіка тим, що він може втратити свій автомобіль і запропонували "вирішити" за тисячу доларів.
Поки власник машини збирав гроші, патрульні віддали її на розбирання. З автомобіля зняли все - від акумулятора до спинки сидінь і фар.
11 грудня Кучеренко виклав в інстаграмі пост, в якому подякував Росії за те, що його прийняли в громадянство: "Спасибі МВС РФ, спасибі ФСБ РФ, спасибі всім службам і спец.службам, спасибі В.В Путіну, спасибі Росія!!! Дякую за нове життя, за життя з чистого аркуша, за нові можливості з великою і рідною країною, пишаюся тим, що я - РОСІЯНИН!!!
Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив, що підписав 31 жовтня, Концепцію міграційної політики в новій редакції, яка спрощує процедуру отримання російського громадянства.
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