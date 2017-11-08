HBO може заплатити $250 тис хакерам, які викрали сценарії "Гри престолів"

Американський кабельний телеканал HBO запропонував хакерам, які викрали сценарій нових епізодів серіалу "Гра престолів", $250 тисяч у біткойнах за тижневе відтермінування для виконання висунутих вимог.

Хакери, які викрали у HBO 1,5 терабайта даних, зокрема сценарії декількох епізодів "Гри престолів", зажадали від керівництва телеканалу $6 млн у біткойнах. Хакери дали HBO три дні, погрожуючи оприлюднити викрадені дані, повідомляє MarketWatch з посиланням на повідомлення, надіслане одним із співробітників IT-служби телеканалу хакерам.

Джерело, знайоме з перебігом розслідування хакерської атаки, повідомило MarketWatch, що електронний лист співробітника IT-служби HBO є тактичним кроком, і компанія зовсім не намагалася взаємодіяти з хакерами. Телеканалу знадобився додатковий час, щоб оцінити масштаб розкрадання інформації.

В електронному повідомленні йдеться, що HBO не володіє необхідною інфраструктурою для того, щоб зробити великий платіж в криптовалюті біткойн.

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"Щоб показати чесність наших намірів, ми готові взяти зобов'язання виплатити $250 тис. як премію за виявлені помилки у ПЗ, щойно зможемо створити необхідний обліковий запис і придбати біткойни", - написав співробітник IT-служби HBO.

У повідомленні телеканалу немає слова "викуп". Замість цього робиться акцент на тому, що це "премія за виявлені помилки в ПЗ".

Нагадаємо, що хакери зламали телеканал HBO і вкрали сценарій четвертої серії сьомого сезону "Гри престолів", яка ще не вийшла в ефір.

Відзначимо, що першу серію сьомого сезону "Гри престолів" нелегально подивилися більше 90 млн людей.