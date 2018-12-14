Херсонська облрада позбавила російську мову статусу регіональної

Херсонська обласна рада скасувала своє рішення від 17 серпня 2012 року про надання російській мові статусу регіональної.

На сайті облради вказано, що за відповідне рішення проголосували 46 із 64 депутатів, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що обласна рада скасувала рішення від 17 серпня 2012 року, яке було спрямоване на виконання чинного тоді закону "Про засади державної мовної політики".

Додамо, тендери на концесію стивідорної компанії "Ольвія" та морського порту "Херсон" можуть пройти уже в березні-квітні наступного року, а підписати контракти з переможцями в уряді планують в травні-червні 2019 року.

Нагадаємо, 26 грудня з аеропорту Миколаїв планується виліт першої міжнародного рейсу - чартеру в Шарм-ель-Шейх.