CУСПІЛЬСТВО НОВИНИХерсонська обласна рада скасувала своє рішення від 17 серпня 2012 року про надання російській мові статусу регіональної.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Херсонська облрада позбавила російську мову статусу регіональної
Проголосували 46 із 64 депутатів
Фото: visti.ks.ua
На сайті облради вказано, що за відповідне рішення проголосували 46 із 64 депутатів, повідомляє "Громадське".
Зазначається, що обласна рада скасувала рішення від 17 серпня 2012 року, яке було спрямоване на виконання чинного тоді закону "Про засади державної мовної політики".
Додамо, тендери на концесію стивідорної компанії "Ольвія" та морського порту "Херсон" можуть пройти уже в березні-квітні наступного року, а підписати контракти з переможцями в уряді планують в травні-червні 2019 року.
Нагадаємо, 26 грудня з аеропорту Миколаїв планується виліт першої міжнародного рейсу - чартеру в Шарм-ель-Шейх.
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14 12 2018 23:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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