Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Хірурги в Індії витягли понад 600 цвяхів зі шлунка пацієнта

Операція тривала майже добу
В Індії хірурги витягли понад 600 цвяхів зі шлунка пацієнта, який страждає психічним розладом.
Хірурги в Індії витягли понад 600 цвяхів зі шлунка пацієнта Фото: fin-crisis.ru

Унікальна операція була проведена медиками одного з медичних коледжів у Калькутті, повідомляє телеканал NDTV.

За словами хірурга Сиддхартхи Бісваса, шлунок пацієнта був роздутий і набитий цвяхами завдовжки близько 2 см кожен, тому лікарям довелося діяти з особливою обережністю. Для вилучення гострих предметів вони використовували магніт. Операція тривала майже добу.

"Він розумово нестабільний і має звичку ковтати всілякі речі. Але ми й уявити не могли, що в його животі виявиться стільки цвяхів", - сказав журналістам родич пацієнта.

Хворий почав скаржитися на сильний біль у животі минулого місяця, його доставили в лікарню, де УЗД-дослідження виявило, що шлунок наповнений гострими предметами.

Операція пройшла успішно, стан пацієнта стабільний.

Нагадаємо, що в Пакистані жінка отруїла отруйним молоком 27 чоловік, 15 з них – з летальним результатом, намагаючись вбити свого чоловіка.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 10 2017 13:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.