Хірурги в Індії витягли понад 600 цвяхів зі шлунка пацієнта

В Індії хірурги витягли понад 600 цвяхів зі шлунка пацієнта, який страждає психічним розладом.

Унікальна операція була проведена медиками одного з медичних коледжів у Калькутті, повідомляє телеканал NDTV.

За словами хірурга Сиддхартхи Бісваса, шлунок пацієнта був роздутий і набитий цвяхами завдовжки близько 2 см кожен, тому лікарям довелося діяти з особливою обережністю. Для вилучення гострих предметів вони використовували магніт. Операція тривала майже добу.

"Він розумово нестабільний і має звичку ковтати всілякі речі. Але ми й уявити не могли, що в його животі виявиться стільки цвяхів", - сказав журналістам родич пацієнта.

Хворий почав скаржитися на сильний біль у животі минулого місяця, його доставили в лікарню, де УЗД-дослідження виявило, що шлунок наповнений гострими предметами.

Операція пройшла успішно, стан пацієнта стабільний.

Нагадаємо, що в Пакистані жінка отруїла отруйним молоком 27 чоловік, 15 з них – з летальним результатом, намагаючись вбити свого чоловіка.