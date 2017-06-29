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H&M планує вийти на український ринок у 2018 році

Наразі українці можуть здійснюватиь покупки тільки онлайн
Шведська марка одягу, взуття та аксесуарів H&M планує вийти на ринок України у 2018 році.
H&M планує вийти на український ринок у 2018 році H&M у Лондоні. Фото: rendezvous.blogs.nytimes.com

"Відкриття нових магазинів H&M заплановано на 2018 рік в Уругваї та Україні", – йдеться у звіті компанії за перше півріччя.

Станом на 2017 представництва H&M в Україні немає, тому здійснювати покупки доводиться онлайн в інтернет-магазині.

Як повідомляв iPress.ua, один з найбільших міжнародних рітейлерів H&M зацікавився українським ринком.

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29 06 2017 12:34
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