H&M планує вийти на український ринок у 2018 році

Наразі українці можуть здійснюватиь покупки тільки онлайн

Шведська марка одягу, взуття та аксесуарів H&M планує вийти на ринок України у 2018 році.

"Відкриття нових магазинів H&M заплановано на 2018 рік в Уругваї та Україні", – йдеться у звіті компанії за перше півріччя.

Станом на 2017 представництва H&M в Україні немає, тому здійснювати покупки доводиться онлайн в інтернет-магазині.

Як повідомляв iPress.ua, один з найбільших міжнародних рітейлерів H&M зацікавився українським ринком.