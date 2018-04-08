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Хорватія виділила $33 тис на реабілітацію дітей-переселенців з Донбасу

Кошти надіслали на рахунок консульства України в Хорватії
Уряд Хорватії виділив близько $33 тис. на реабілітацію українських дітей, постраждалих від війни, та дітей з кримськотатарських родин.
Хорватія виділила $33 тис на реабілітацію дітей-переселенців з Донбасу Пула. Фото: iPress.ua / Михайло Гема

Гроші на допомогу українських дітям є донорською пропозицією Хорватії Міністерству закордонних справ України як одержувачу гуманітарної допомоги.

Кошти надіслали на рахунок консульства України в Хорватії, повідомляє сайт уряду Хорватії.

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21 липня 100 українських дітей вирушили на двотижневий відпочинок до Хорватії, пише Hromadske.ua.

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Марія Іонова (фракція БПП) заявила у соцмережі, що на відпочинок поїхали діти із зони конфлікту на сході України, діти-сироти, а також ті, батьки яких воюють на передовій.

Однак пізніше Іонова відредагувала пост, дописавши: "діти, які заслуговують на заохочення через свої успіхи у навчанні, спорті, інших видах позашкільної діяльності, діти з багатодітних сімей".

Журналісти з Краматорська кажуть, що серед дітей, які поїхали на відпочинок, були зокрема й діти місцевих чиновників і бізнесменів.

У МЗС України заявили, що цільове призначення коштів - саме на дітей-переселенців з Донбасу та з кримськотатарських родин, а про "обдарованих дітей" не йшлося.

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04 08 2018 14:16
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