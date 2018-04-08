Хорватія виділила $33 тис на реабілітацію дітей-переселенців з Донбасу
Гроші на допомогу українських дітям є донорською пропозицією Хорватії Міністерству закордонних справ України як одержувачу гуманітарної допомоги.
Кошти надіслали на рахунок консульства України в Хорватії, повідомляє сайт уряду Хорватії.
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21 липня 100 українських дітей вирушили на двотижневий відпочинок до Хорватії, пише Hromadske.ua.
Заступник голови комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Марія Іонова (фракція БПП) заявила у соцмережі, що на відпочинок поїхали діти із зони конфлікту на сході України, діти-сироти, а також ті, батьки яких воюють на передовій.
Однак пізніше Іонова відредагувала пост, дописавши: "діти, які заслуговують на заохочення через свої успіхи у навчанні, спорті, інших видах позашкільної діяльності, діти з багатодітних сімей".
Журналісти з Краматорська кажуть, що серед дітей, які поїхали на відпочинок, були зокрема й діти місцевих чиновників і бізнесменів.
У МЗС України заявили, що цільове призначення коштів - саме на дітей-переселенців з Донбасу та з кримськотатарських родин, а про "обдарованих дітей" не йшлося.
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