Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

За один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей

В останні тижні Хорватія закохала у себе мільйони сердець у всьому світі, особливо в Україні. Але футбол – далеко не єдине, чим багата ця балканська країна. Сьогодні Хорватія та Словенія представляють значний інтерес для відпочивальників з різних куточків світу.

Маршрут: Ужгород - Будапешт – Любляна – Рієка - Пула

Від прикордонного Ужгорода до Будапешта приблизно 350 км. Автомобілем добратися до угорської столиці можна автобаном, заплативши близько 300 грн. Можна й Bla Bla Car, оскільки маршрут Ужгород – Будапешт надзвичайно популярний. Від автобусного вокзалу в Ужгороді курсують рейсові автобуси (вартість від 700 грн). Однак один із найпрактичніших варіантів – залізничне сполучення. Для цього потрібно з Ужгорода добратися до Чопа (приблизно 25 грн, а поїздка займає близько півгодини, перша маршрутка з автовокзалу Ужгорода відправляється о 6:15). Звідти щоденно до угорського прикордонного міста Загонь здійснює рейси потяг (розклад можна знайти на сайті "Укрзалізниці"). Вартість складає 80-90 грн.

У такий спосіб пасажири уникають черг на кордоні, оскільки митний контроль відбувається у вагоні потяга. За 20 хв. потяг прибуває до Загоні, звідки до Булапешта курсують "Інтерсіті" та інші потяги. Квиток можна придбати за 450-500 грн., залежно від курсу форинта (угорська національна валюта) та виду потяга. Квитки до Будапешта можна придбати онлайн, проте, варто мати на увазі, що у списку немає усіх рейсів. Слід бути пильним, оскільки на деякі рейси квитки продають із пересадками. Зазвичай пересадка відбувається у Ніредьгазі (Nyíregyháza). Разом з тим, квиток швидко та без черги можна придбати у касирів на вокзалі. Приблизно за 4-5 годин поїзд прибуває на головний залізничний вокзал Будапешта – Нюгаті (Nyugati).

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Будапешт - популярне місце для старту подорожей мандрівників. По-перше, з будапештського аеропорту надзвичайно велика кількість рейсів лоукост-авіакомпаній Ryanair та WizzAir. По-друге, з угорської столиці зручно добиратися до багатьох міст автобусом, оскільки відстані вже не настільки великі, а пропозиція вражає.



Фото: FlixBus

Ми обрали другий варіант, купивши автобусні квитки до столиці Словенії - Любляни. На Flixbus квиток обійшовся нам у 14 євро. Традиційно їх можна придбати онлайн. Додамо, що при поверненні квитка, Flixbus відшкодовує гроші не на банківську картку, а в якості бонусів, які потрібно використати протягом одного року. Від Будапешту до Любляни приблизно 450 км. Автобус долає цю відстань за 7 годин, при цьому, роблячи декілька зупинок на 15-30 хв. Автобуси Flixbus обладнані кондиціонерами, туалетами та Wi-fi.

З Любляни до Рієки трохи більше 100 км. Квиток на Flixbus вартує 6 євро. За дві години автобус прибуває до пункту призначення. Відзначимо, що між Словенією та Хорватією потрібно проходити контроль. Це займає всього лиш кілька хвилин, оскільки прикордонникам потрібно поставити штамп у вашому закордонному паспорті. Громадяни, які оформили хорватську візу, не мають права в’їжджати в країни ЄС за правилами безвізового режиму.

Врешті-решт, від Рієки до Пули також близько 100 км. Ціни на квитки у місцевих перевізників та Flixbus складають близько 12 євро. Тому ми вирішили випробувати Bla Bla Car. По-перше, це удвічі дешевше, а по-друге, ми спокійно та швидко добралися до Пули з цікавими попутниками.

Тим, хто подорожує власним автомобілем, автобан у Хорватії обійдеться приблизно у 25 євро в одну сторону, якщо їхати з Будапешта в Задар.

Будапешт

Поза всяким сумнівом, Будапешт одна з найулюбленіших столиць європейських мандрівників. Дешевше лише у Києві... І справді, угорська столиця пропонує відвідувачам за помірними цінами величезний асортимент розваг: культурні, спортивні, наукові тощо. Тут відбуваються концерти найвідоміших гуртів, і раз на рік приїжджає королева автоспорту – Формула 1. Місто заманює відомим на всю Європу аквапарком та фантастичним зоопарком.



Будапешт. Фото: з відкритих джерел

Столиця Угорщини зачаровує своєю грандіозною архітектурою, інноваціями та звичайно ж кухнею.

"Якщо ви не скуштували гуляш – ви не були в Будапешті!", - кажуть місцеві. Найкращим місце для цього є For Sale Pub, де ледь не щодня проводяться різноманітні заходи. За 160 грн. (1600 форінтів) відвідувачу приносять велику посудину з гуляшем – майже 4 порції. Відомий Будапешт і смачним морозивом - Gelarto Rosa – одне з найкращих місць, де ним можна поласувати. Пересуватися містом комфортно. Одноразовий квиток у метро коштує близько 30 грн. Його можна придбати в спеціальному касовому апараті. Нарешті, дешевизну Будапешту підкреслює ціна на житло. У хостелі Opera Hostel Budapest ми заночували всього лиш за 6 євро.



Будапешт. Фото: з відкритих джерел

Зазвичай в угорську столицю їдуть поглянути на величний парламент. Однак, ця споруда не єдина, якій слід приділити увагу. Будапешт переповнений неповторними храмами, знаменитими історичними будівлями і яскравими мостами.

Навіть залізничні вокзали красиві. Будівля станції Ньюгаті була побудованою в 1874-1877 роках компанією Eiffel & Cie під контролем самого Гюстава Ейфеля.



Будапешт. Фото: dailynewshungary.com

Особливо підкреслює красу Будапешта – неповторний і величний Дунай. Власне, набережна Будапешта здається більш романтичною, аніж у Відні. У Будапешті комфортно співіснують практично усі відомі людству стилі архітектури.

Любляна

Словенія дещо нагадує Швейцарію. Однак, все ж тяжіє до балкано-італійської суміші під впливом Австро-Угорської імперії. Словенія, в першу чергу, вражає своїм спокоєм та невимушеним ритмом життя. Зокрема, Любляною їздять, як відточений годинниковий механізм, сотні велосипедистів. Це і створює атмосферу затишку.



Любляна. Фото: iPress.ua / Михайло Гема

Щоб обійти історичний центр словенської столиці достатньо 2-3 годин. Особливої уваги заслуговує замок, який знаходиться поряд із центром міста. На гору можна піднятися пішки, або ж за допомогою фунікулера. Квиток в одну сторону коштує близько 2 євро.



Любляна. Фото: iPress.ua / Михайло Гема

Також у центрі міста - красивий канал, поблизу якого місцеві та приїжджі часто відпочивають. Туристів також очікують декілька дивакуватих скульптур в самому центрі міста.



Любляна. Фото: dtravelsround.com

Словенія, як і Хорватія, славиться хорошим вином, тому його неодмінно слід оцінити в Любляні. Чудовим вибором, щоб ситно та смачно поїсти є місцева страва - штруклі (štruklji). Це традиційна словенська страва, яка чимось нагадує чеські кнедлі. У Любляні вони коштують 2-4 євро. Варто відзначити, що в столиці чимало місць, де можна безкоштовно набрати воду. Улітку це особливо актуально. Словенію не можна назвати надзвичайно дешевою країною, але вона точно не претендує на звання найдорожчої. Одна ніч у хостелі Dragondoss Hostel нам обійшлася в 15 євро. Іншу ми провели у кауча. Словенці надзвичайно привітні, тому охочі відвідати цю країну можуть спокійно відправляти заявки на Сouchsurfing.



Блед. Фото: з відкритих джерел

Словенія не обмежується Любляною. Окрім мальовничих гір, слід побачити курортне місто Блед. До нього з Любляни регулярно здійснюють рейси місцеві перевізники. Особливо привертає увагу Бледське озеро та Бледський замок. Гості міста мають всі можливості для активного відпочинку (гольф, кінні та вело-прогулянки, гірський туризм). Зимою працює велика кількість гірськолижних трас.



Бохінське озеро. Фото: slotrips.si

Неподалік від Бледу на висоті понад 500 метрів над рівнем моря розташовується Бохіньське озеро. Одне із найбільш мальовничих місць у Словенії. Озеро простягається на 4,2 км в довжину і має максимальну ширину близько 1 км.

Рієка

Рієка це така собі хорватська Болонья. У місті надзвичайно багато студентів з різних куточків світу. У червні навчання завершується, тому вулиці міста помітно пустіють. Окрім того, Рієка є чи не найважливішим бізнес-центром Хорватії, оскільки там розташований найбільший у країні порт. Та це все одно не заважає місту бути гарним пунктом відпочинку. Тут немає шалених потоків туристів, тому на пляжах не надто людяно. Море та чисті пляжі приємно дивують. Окрім того не "кусаються" ціни. Місто більш-менш адаптоване під студентів, тому цінова політика сильно відрізняється від Задару, Спліту і тим паче Дубровника. Наприклад, одна ніч у хостелі Youth Hostel Rijeka нам обійшлася по 13 євро – включно зі сніданком та місцевим податком.



Рієка. Фото: з відкритих джерел

Одним із найбільш затишних пляжів Рієки є Костані (Kostanj) – його рекомендують всі жителі міста. По-перше, дно моря вкрите не грубим камінням, а дрібним, тому спокійно можна заходити у воду без аква-взуття. По-друге, на пляжі надзвичайно гарно – море органічно поєднується зі скелями та деревами. Дорогою до Костані є інші пляжі, однак на них немає помірного заходу в море. Відтак тим, хто не вміє добре плавати, не варто ризикувати. Додамо, що ближче до вечора море надзвичайно нагрівається, що дозволяє заходити у воду навіть в темну пору доби. Пляжі освітлюються прожекторами. Рієка – це найкраще місце для тих, хто шукає баланс між пляжним відпочинком і оглядом визначних пам'яток, це місто з чудовою архітектурою та інтенсивним культурним життям.



Крк. Фото: з відкритих джерел

Неподалік від Рієки розташоване ще одне мальовниче місце, куди з’їжджаються всі туристи та навіть самі жителі Рієки. Крк - острів у північній частині Хорватії, біля далматинського узбережжя в затоці Кварнер. Місто завжди вважалося одним з головних центрів хорватської культури. Саме тут була знайдена знаменита Башчанська плита, на якій глаголицею вибита дарча грамота хорватського короля Звоніміра. Це одна з перших згадок про хорватів у письмових джерелах, а також одна з найдавніших і найзначніших пам’яток глаголицької писемності. Окрім культурних та історичних цінностей, на острові прекрасні умови для відпочинку – пляжі піщані, що є рідкістю для Хорватії. Добратися до Крка можна автобусом (за 400 грн), або ж Bla Bla Carom. Останній варіант значно дешевший – близько 50 грн.



Опатія. Фото: orangesmile.com

Значно ближче до Рієки розташована Опатія - рай для людей, які полюблять лакшері відпочинок. Місто на відміну від Рієки створене лише відпочивальників і живе за рахунок туристів. Тому не варто дивуватися високим цінам на житло, транспорт та харчування. Пляжі в Опатії кращі, аніж в Рієці, але слід визнати, що там значно більше людей. Опатія мальовничіша за Рієку. М'який клімат, гарні краєвиди, лаврові ліси навколо міста приваблюють сюди значну кількість туристів. Що цікаво, на відпочинку в Опатії побували австрійський композитор і диригент Густав Малєр та Еріх Марія Ремарк - один з найвідоміших німецьких письменників XX століття.

Пула

Пула – справжня перлина Адріатичного моря. Це містечко обов’язково слід відвідати бодай заради величного амфітеатру, який мало чим поступається Римському. Пульський амфітеатр - пам'ятка давньоримської історії та архітектури. Це єдина з уцілілих античних арен, яка має чотири башти і всі три римських архітектурних ордери. При цьому, за своїми розмірами Пульський амфітеатр посідає шосте місце у світі серед подібних споруд.



Пула. Фото: iPress.ua / Михайло Гема

Амфітеатр Пули був зображений на реверсі банкноти номіналом 10 кун (хорватська національна валюта), зразка 1993, 1995, 2001 і 2004 років. Вартість входу до амфітеатру складає близько 200 грн. Однак, ззовні його теж можна оглянути. Місцеві часто жартують, що амфітеатр однаковий, що ззовні, що всередині. "За що платять туристи?", - риторично посміхаються вони.

Пула невелике місто. Тому ним зручно пересуватися пішки та навіть велосипедом. Там значно тепліше, аніж в Рієці та Опатії. Вражає кристально чисте море, однак, заходячи у воду, все ж слід використовувати аква-взуття, аби не поранитись.



Пула. Фото: iPress.ua / Михайло Гема

Плата за вхід на пляжі не стягується, вартість оренди лежаків і парасольок не перевищує 15 кун. Одним із найкращих місць в Пулі є пляж Верудела (Verudela). Тут можна насолодитися прекрасним видом на море, а також відпочити на піщаному пляжі. Від центру міста до Верудела пішки йти близько півгодини. Також до пляжу їздить громадський транспорт. Вартість одноразового квитка складає 4 куни.



Пула. Фото: iPress.ua / Михайло Гема

Окрім амфітеатру та моря, у Пулі можна відвідати надзвичайно багато культурних подій та цікавих споруд. Культовим місцем є замок, з якого відкривається прекрасна панорама на місто та море. По всій Пулі багато вказівників, тому заблукати практично неможливо. Врешті-решт, у місті прекрасна місцева кухня, представлена стравами багатими на морепродукти. Разом з тим, Пулі притаманні італійські риси, тому смачна піца та паста туристам гарантована. В середньому, вартість обіду в місті складе від 4 до 10 євро.

Неподалік Пули на західному березі Істрії розташований затишний курорт Ровінь. Кількість "блакитних прапорів", привласнених пляжам Ровіня, закріпило за курортом звання "перлини Адріатики". Затишні пляжі тягнуться вздовж усього містечка і за його межами. Місто, як і вся хорватська Істрія, мультикультурне (хорвати, словенці, італійці, серби, албанці). Чимало жителів визначають свою національність, як "істрієць". Місто Ровінь одне з останніх місць, де ще живі носії вимираючої істророманської мови, якою колись говорили майже на всьому південному заході півострова.

Загалом, як хорвати, так і словенці надзвичайно комунікабельні та доброзичливі люди. Знайти спільну мову досить легко. Навіть люди старшого покоління на досить таки пристойному рівні володіють англійською мовою. Відпочивати на Балканах комфортно, як всією родиною, так і невеликою компанією. Море, гори та прекрасна архітектура – мабуть, мрія кожного подорожнього. Найважливіше, що на Балканах затишно та безпечно!



Трієст. Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Нам також пощастило потрапити до Італії - в портове місто Трієст. У Трієсте, як його називають італійці, неперевершина архітектура, оскільки місто свого часу перебувало у складі різних держав. Детальніше про Трієст читайте незабаром у нашому наступному матеріалі…