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Храм Нефритового Будди в Шанхаї посунуть на 30 метрів

Храм перемістять разом з трьома великими буддистськими статуями та іншими пам'ятками культури
У Шанхаї головну будівлю храму Нефритового Будди посунуть на 30 метрів північніше. Таке рішення прийняли заради більшої кількості простору для прихожан, а також для безпеки у випадку пожежі.
Храм Нефритового Будди в Шанхаї посунуть на 30 метрів Фото: xinhuanet.com

Як повідомляє Shanghai Daily, переміщення будівлі планується завершити через два тижні. Усі інші приміщення і павільйони храму в цей час будуть відкриті.

Будівля Махавіра була побудована в 1882 році. Щорічно її відвідують більше двох мільйонів людей.

Храм перемістять разом з трьома великими буддистськими статуями та іншими пам'ятками культури.


xinhuanet.com

Реставрацію будівлі почали ще в липні 2014 року, коли з'ясувалося, що багато будинків зруйновані через комах.

Загальна площа будівлі становить 495 квадратних метрів, і під час фестивалів на ній стає занадто багато людей. Переміщення має забезпечити більше місця, а отже, і безпеку відвідувачів.


xinhuanet.com

Вартість переміщення не уточнюється, проте професор Лу Сілін ​​розповів, що перестановка буде коштувати майже в два рази дешевше, ніж знесення і зведення будівлі наново.

Нагадаємо, Подільсько-Воскресенський міст у Києві став об'єктом дослідження для фахівців з Німеччини як невдалий архітектурний проект, аналіз якого зробили для створення практичного посібника з планування та будівництва великих мостів.

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03 09 2017 22:40
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