Храм Нефритового Будди в Шанхаї посунуть на 30 метрів
Як повідомляє Shanghai Daily, переміщення будівлі планується завершити через два тижні. Усі інші приміщення і павільйони храму в цей час будуть відкриті.
Будівля Махавіра була побудована в 1882 році. Щорічно її відвідують більше двох мільйонів людей.
Храм перемістять разом з трьома великими буддистськими статуями та іншими пам'ятками культури.
xinhuanet.com
Реставрацію будівлі почали ще в липні 2014 року, коли з'ясувалося, що багато будинків зруйновані через комах.
Загальна площа будівлі становить 495 квадратних метрів, і під час фестивалів на ній стає занадто багато людей. Переміщення має забезпечити більше місця, а отже, і безпеку відвідувачів.
xinhuanet.com
Вартість переміщення не уточнюється, проте професор Лу Сілін розповів, що перестановка буде коштувати майже в два рази дешевше, ніж знесення і зведення будівлі наново.
Нагадаємо, Подільсько-Воскресенський міст у Києві став об'єктом дослідження для фахівців з Німеччини як невдалий архітектурний проект, аналіз якого зробили для створення практичного посібника з планування та будівництва великих мостів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО СБУ спіймала інформатора "ДНР", який "приїхав у гості до родичів", - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа